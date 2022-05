Rêve bleu et nuit blanche

On retiendra autant cette finale de Ligue Europa pour son dénouement à la tombée de la chaude nuit sévillane que pour les cohortes de supporters occupés à faire grimper le mercure dès l'aurore, si tant est qu'il y en avait besoin. Ils étaient 150 000 à avoir rappliqué, davantage que la population de Brest, certains repoussant les limites de l'entendable en voyageant depuis l'Australie sans billet de match. Repartie presque aussi vite qu'elle était venue, et débordante à certains moments, la joyeuse ferveur a animé comme jamais la capitale andalouse. Laquelle ne savait plus si elle était bordée par la Clyde de Glasgow ou le Main de Francfort...

« Dans notre groupe de quatre, un seul a un billet, mais on s’en cogne. »

Qui est le plus dingue ?

Deux visions du tourisme

« J'étais sûr qu'on allait perdre, et Kevin Trapp a sorti l'arrêt parfait. »

Par Florent Caffery et Paul Citron, à Séville

Au bout du bout de ce long mercredi, alors que tout est fini, une question se pose à Séville. Du silence des marées de Rangers regagnant tristement leurs pénates après la défaite ou de la liesse générale à lade l'Eintracht Francfort au moment où l'ultime tir au but a été converti, quel moment de la soirée a été le plus assourdissant ? Difficile d'y répondre. Plus difficile, en tout cas, que d'apprécier l'explosion absolue de joie à 23 heures 55, sur le Prado de San Sebastián, les jardins où étaient parqués les supporters francfortois privés de billet. Sur chaque tir au but adverse résonnaient jusqu'au Sánchez-Pizjuán les, unique manière devant l'écran de se faire soutien de celui qui s'apprêtait à devenir le héros du soir . Alors, lorsque Rafael Santos Borré a clos, pour de bon et d'une frappe limpide en lucarne, le cru 2021-2022 de la Ligue Europa, plus rien n'a eu de sens. L'espace de quelques minutes, certes ; mais des minutes qui vaudront à tout jamais de l'or pour les milliers d'heureux présents ce soir-là dans les rues de Séville.La journée d'une poignée des 150 000 déglingos ayant investi l'Andalousie a pourtant mis du temps à se lancer. C'est le cas de Torben, cheveux frisés, maillot noir et blanc de l'Eintracht sur le dos, bien mal en point au début de l'après-midi, lorsqu'il doit s'allonger sur un canapé de son auberge pour éviter le pire. Aucun mystère autour du mal qui le frappe :, parvient-il à articuler. Comme la plupart de ses semblables, il a cartographié la ville et coché la, puisque près d'un supporter de l'Eintracht sur cinq a fait le trajet jusqu'à Séville sans pouvoir assister à la rencontre depuis les tribunes. Idem côté écossais.Sans le même maillot, mais avec la même passion, Lee fait le pied de grue devant l’enceinte sévillane. L’Écossais de 48 balais se coltine des valises de Droopy sous les yeux, une réplique en carton de la reine Élisabeth II et un Ford Transit chaud comme la braise.Trois mille bornes depuis le nord d’Édimbourg, trois jours à bouffer de l’asphalte, le tout sans place de match.A minima 1000 euros. Pas de quoi gâcher l’enthousiasme du père de famille, privé de la finale 2008 à Manchesterpour cause d’opération militaire en Afghanistan.Un leitmotiv appliqué en lettres majuscules par Callum. Avec son sombrero trois fois trop grand et trois fois pas approprié pour l’Espagne –-, le daron de 61 ans s’est enquillé 18 000 bornes depuis l’Australie pour gueuler à pleins poumons sur la Plaza Nueva, quartier général des(lors du sacre en Coupe des coupes, NDLR)Quatre décennies qu’il a quitté son Glasgow natal pour l’Océanie, alors claquer 4000 euros l’aller-retour en transitant par Dubaï, puis Madrid, avant de prendre une bagnole jusqu’à Séville ne l’a pas détourné de son credo., appuie le solide gaillard, difficilement audible à côté d'une sono crachantde Tina Turner.Un moment auquel n’avait pas vraiment prévu d’assister Jaminie. La jeune Québécoise en virée européenne pensait buller tranquillement dans le vieux Séville, elle se farcit des Écossais et des Allemands à chaque coin de rue., se marre-t-elle.Bienvenue dans cet univers parallèle où les touristes d’une cité charmante au possible côtoient le temps d’une journée une vague de supporters.Prenez ce couple de Français assis à deux pas de l’Ayuntamiento, l’hôtel de ville. En face d’eux, une clique de fans despasse en kilt, eux se contentent d’apprécier le spectacle avec une glace deux boules sous le cagnard., jure le mari, Thierry.Qui s’arrête là pour eux,. À l'opposé des travées de la Cartuja blindées de 60 000 fans des Gers et du Prado de San Sebastián, spot desIl est 18h, sous le vacarme d'un groupe de metal allemand installé en face de l'écran géant, à deux pas des bassins du parc transformés en bains. Florian et Lukas attendent patiemment, assis au bord d'une fontaine. Ils émergent à peine., justifie Florian. Mais alors, quand rentrent-ils, et comment ?Les deux comparses en placent même une pour leurs boss respectifs."Avec ça, tu te paies des bières !"Six heures plus tard, les 50 000, 60 000 Allemands, on ne compte plus, écrivent le chapitre d'une génération sevrée de sacre européen depuis 1980., hurle Bastian.Enfin pas totalement à Séville où les autorités ont fait fermer tous les établissements à l'issue de la rencontre. Qu'importe. Et même si quelques affrontements ont fait voler tables et parasols dans le quartier San Bernardo, on est bien loin de la déferlante de barbares crainte par les autorités au vu de l'afflux. Écossais et Allemands ont croqué comme jamais une transhumance dont ils pourront compter les légendes dans trois décennies encore. Le fameux « j'y étais » .