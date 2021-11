« On a vengé Payet ! »

Face au Canet RFC, bourreau de l’OM l’an dernier, les joueurs et supporters du Saint-Denis FC ont fait mieux que simplement venger leur idole locale à Canet-en-Roussillon. Car au-delà de la belle qualification pour les 32emes de finale de la doyenne des Coupes (1-1, 7-6 t.a.b.), les fans du club réunionnais ont apporté leur bonne humeur à la Coupe de France et ravi leurs homologues canétois par leurs chants. En mode passage de flambeau ?

Dodo, frites et Jimmy Simouri

« On veut un gros ! Marseille ou Paris »

Par Alexis Exposito, à Canet-en-Roussillon

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

: 11h45, première Despe décapsulée, Ulrich, 25 ans, drapeau de La Réunion autour du cou, donne le ton de ce 8ème tour de Coupe de France entre Canet-en-Roussillon et Saint-Denis. Comme lui, ils sont près d’une centaine de supporters de l’île, tous expatriés en métropole, à avoir fait le déplacement pour supporter leurs poulains. Ils viennent de Bretagne, région parisienne, du Sud-Ouest ou de Provence, mais tous témoignent de la même énergie :, explique son pote Apou. Malgré le coup d’envoi à 14h, ils sont nombreux à être massés dès 12H devant les grilles du stade Saint-Michel de Canet. Emmitouflés sous leurs parkas, ils attendent patiemment l’ouverture des gradins et échangent sur leurs provenances respectives, en métropole comme sur l’île. Mais, comme le souligne Ulrich. Moins de dix degrés au compteur et une tramontane à soulever les chèvres, on est effectivement loin des 25 degrés affichés aujourd’hui à Saint-Denis. Côté pronos, on se veut aussi optimiste pour le match que pour la météo :, s’amuse une supportrice. Le stadier répond par un petit rire poli. Chez les locaux, c’est le signe qu’on a confiance en son équipe comme en Évelyne Dhéliat après le 20H de TF1. Comprendre: comment ce club réunionnais, inscrit en Régional 1 dans son championnat local, pourrait-il inquiéter une équipe qui roule en National 2 et qui vient de sortir Pau, pensionnaire de Ligue 2 ? Cela ne préocuppe pourtant pas Olivier, à peine arrivé d’Arles avec sa femme et son fils, tout comme le reste des supporters de Saint-Denis présents ce samedi :À la buvette, on a compris la recette :. Tout le monde se marre, quelques-uns s’arrêtent, demandent en rigolant s'Ambiance bon enfant. Sur le terrain, la chanson est pourtant toute autre au coup d’envoi. Dès les premières minutes, les canétois confisquent la balle et mettent une pression monstre sur le but adverse. Chez les supporters visiteurs, on craint vite une rencontre à sens unique. Il faut deux très belles parades du jeune portier réunionnais Yohann Medor, au quart d'heure de jeu, pour éviter une ouverture du score rapide et un match galère. Le reste de la mi-temps est d’ailleurs assez largement dominé par des locaux qui ne parviennent pourtant pas à trouver la faille. Mais deux minutes avant la pause, contre le cours du jeu, l’international malgache et buteur Jimmy Simouri fait exploser de joie la centaine de supporters visiteurs en suivant bien un face-face à initialement remporté par le portier de Canet, Damien Graves.Les chants créoles accompagnent le retour aux vestiaires des vingt-deux acteurs pendant que les supporteurs, eux, se dirigent au pas de course vers la buvette pour récupérer les quelques degrés manquants avec une bière et des frites. Apou résume bien le premier acte :. Même du côté des supporters de Canet, on commence à être conquis par l’ambiance mise en tribune par les fans du Saint-Denis FC :, lâche Lucas, un habitué de 22 ans des matchs de Canet. Même son de cloche du côté de Jeremy et Benoit, trentenaires en doudounes du CRFC :. Pour Cédric, ses protégés de La Réunion ont déjà fait leur match :Au retour des vestiaires, la pression locale reprend et finit par payer sur un penalty obtenu à la 54minute et transformé par Toufik Ouadoudi. La fin de match est ouverte, mais le spectacle se situe plus en tribune, où les Réunionnais amusent littéralement la galerie en enchainant les chants improvisés sous le rire des locaux :, ou, quand ce dernier daigne enfin trouer les nuages à l’approche de la séance des tirs aux buts. Et comme l’avait si bien prévu la supportrice avant le match, c’est Saint-Denis qui s’impose au terme d’une séance folle achevée sur le score de 7 buts à 6. Directement, l’ensemble de l’équipe se rue vers la tribune et escalade les grilles pour venir au contact de leurs proches et de ces bien sympathiques supporters. Il faudra même une intervention de la sécurité pour faire descendre certains d’entre eux. Qu’importe, le djembé continue à résonner et la communion est totale.Après la douche, les joueurs savourent :, glisse l’un d’eux. Chez les supporters, on se tourne déjà vers le prochain adversaire. Un petit pour aller loin ? Trop peu pour eux. Sachant qu'en 32de finale, le Saint-Denis FC pourrait même se frotter à un club de Ligue 1.Pas rancuniers, les supporters locaux viennent féliciter leurs homologues de l’Océan Indien et partager quelques bières avec eux. Les mots sont chaleureux, les compliments sincères. La suite se passera sur Perpignan, et ce coup-ci, pas de doute que le rhum était de sortie !