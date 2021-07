On a vu Trezeguet, Giuly et Karembeu taper un foot dans le 18e

Lundi dernier, le véritable événement footballistique n'a pas eu lieu à Bucarest, mais dans un city stade du 18 e arrondissement parisien, où Christian Karembeu, Ludovic Giuly et David Trezeguet sont venus taper un foot. Sur un terrain avec des buts verticaux.

Des buts verticaux

La grinta de Giuly, les passes lobées de Karembeu et le mutisme de Trezeguet

Par Mathias Edwards et Maurice de Rambuteau

Tous propos recueillis par ME et MDR

Ce 28 juin au matin, dans le square Léon-Serpollet, situé aux pieds de la butte Montmartre, Lulu et sa bande, quatorze ans de moyenne d'âge, observent de loin la faune inhabituelle qui s'agite autour du terrain de foot fraîchement rénové sur lequel ils ont l'habitude d'user leurs baskets. Au travers d'un grillage monté pour l'occasion à une dizaine de mètres du city stade, ils aperçoivent des représentants de la mairie de Paris, des influenceurs, mais surtout Ludovic Giuly, David Trezeguet et Christian Karembeu, venus participer à un match d'exhibition à l'occasion de l'inauguration du terrain relooké par TikTok., lance Lulu.Son pote Samuel en rajoute une couche :Sur le terrain, les joueurs ambassadeurs de l'UEFA, dont TikTok est partenaire, semblent bien loin de ces préoccupations, concentrés à écouter les règles dictées par l'organisation. L'affaire se jouera en deux périodes de 20 minutes avec interdiction de tacler. Mais surtout, les buts sont verticaux, et donc très étroits, pour représenter la forme d'un téléphone. Il n'y aura donc pas de gardien, et interdiction de défendre dans une zone délimitée devant le but sous peine de se voir sanctionner d'un penalty tiré du milieu de terrain. Une particularité provisoire – des butsseront réinstallés après l'Euro – qui ne plaît pas du tout aux locaux, comme le raconte Vincent Bargis M7, le street-artiste chargé de redesigner l'aire de jeu :, avoue l'ancien ailier gauche de Cantenac, en Gironde."C'est quoi ce délire, on va venir les couper nous-mêmes !"Pour ce qui est de la répartition des équipes, on aura droit d'un côté aux maillots noirs regroupant Christian Karembeu, Pierre Rabadan, adjoint aux sports et aux Jeux olympiques et paralympiques 2024 à la mairie de Paris, et Yoanna et Logan, champions de freestyle et. Face à eux, en blanc, David Trezeguet et Ludo Giuly seront entourés de jeunes de l'association Sport dans la ville, qui œuvre à la réinsertion professionnelle et scolaire des jeunes à travers le sport. Le coup d'envoi peut enfin retentir.Christian Karembeu a beau distiller ses passes lobées partout sur le terrain, le début de match est à sens unique. Une passe bien sentie de Ludovic Giuly par-dessus la défense, une tête de Trezeguet et les Blancs inscrivent le premier but d'une longue série. À la pause, il mènent 6-2. Pas suffisant pour rassurer capitaine Giuly.hurle l’ancien joueur du PSG, survolté. Ludo, malheureusement, n’a plus ses jambes de vingt ans. Sa technique du jour ? Foncer sur l’adversaire en hurlant pour l’effrayer, avant de décocher une mine. Mustapha, son coéquipier de 19 ans membre de Sport dans la ville et auteur d'un triplé, profite de la mi-temps pour faire le point :La seconde mi-temps repart sur des bases diamétralement opposées à la première. Les Blancs semblent avoir perdu leur football, tandis que les Noirs reprennent du poil de la bête. Peut-être est-ce dû à la présence de Giuly sur le banc ? Ce qui n'empêche pas le Lyonnais de continuer à s'époumoner, jusqu'à récolter un carton jaune. Tout le contraire dequi, égal à lui-même, reste focus sur le jeu et ne décroche pas un mot. Son équipe s'imposera finalement 9-6.Pour Christian Karembeu, le score importe peu. L'ancien Nantais, comme l'ensemble des joueurs, a pris du plaisir, et c'est bien là le plus important.Un avis que partage Pierre Rabadan, l'adjoint aux sports de la mairie de Paris, qui affirme qu'il veutAu sujet des enfants du quartier qui n'ont pas été conviés à la fête, l'ancien rugbyman dégaine la carte des contraintes sanitaires.Ce n'est pas la bande à Lulu qui dira le contraire. Une fois passé la déception de ne pas avoir pu assister à la rencontre de près, les ados se consolent avec un selfie en compagnie de Trezeguet, et la satisfaction d'avoir vu de près Yoanna, la freestyleuse aux 3,5 millions d'abonnés sur TikTok. La vraie déception, ils la vivront quelques heures plus tard, devant leur télévision et le tir au but raté de Kylian Mbappé. De quoi relativiser.