Ce jeudi soir, Dimitri Payet a signé un bijou dont le Vélodrome se souviendra. Face au PAOK, le numéro 10 de l'OM a également rappelé pourquoi il était essentiel à l'équipe de Jorge Sampaoli. Une conquête collective pour corriger une anomalie, celle du palmarès vierge du joueur de 35 ans, qui peut rêver secrètement de faire son retour dans les plans de Didier Deschamps.

Un rêve et une carotte

Par Nelio Da Silva

Ce n'est pas nouveau, Dimitri Payet aime les soirées qui sentent la poudre. Celle de jeudi au Vélodrome était de celles-là, entre l'ambiance bouillante dans un Vélodrome n'ayant pourtant pas fait le plein et la présence de plus de 3000 supporters grecs excessivement chauds. L'international français, lui, s'est contenté d'allumer une étincelle d'un geste fabuleux. À la 45minute de jeu, il a fait regretter aux fans pressés d'être partis à la buvette avant les deux coups de sifflet de l'arbitre en claquant une demi-volée d'une pureté folle dans la lucarne de l'impuissant Alexandros Paschalakis., a concédé Jorge Sampaoli, qui en a pourtant vu d'autres, en conférence de presse d'après-match. Un bijou de plus pour enrichir les nombreuses compilations Youtube consacrées aux petites merveilles de Payet.Plus qu'une étincelle, le chef d'orchestre marseillais a livré une prestation très convaincante face au PAOK. Moins souverain et moins brillant depuis le début de l'année civile, Payet a rappelé pourquoi il était un joueur clé pour Sampaoli. Ce jeudi soir, le meneur de jeu de 35 ans a enfilé son plus beau costume, donnant le tempo à ses coéquipiers et se trouvant au départ de l'immense majorité des occasions de but pour l'OM. Avant de faire chavirer le Vélodrome en signant une nouvelle réalisation iconique et peut-être l'un des plus beaux pions de la novice Ligue Europa Conférence, il s'est montré décisif en servant Gerson pour l'ouverture du score dans le premier quart d'heure. De quoi lui pardonner de s'être fait gratter le ballon dans les pieds avant de voir El-Kaddouri faire trembler les filets de Steve Mandanda. Payet n'a peut-être plus les jambes ni la régularité de l'épopée de 2018 en Ligue Europa, mais son appétence pour les grands rendez-vous devrait aider l'OM pour ses prochaines échéances, en Coupe d'Europe comme en championnat., regrettait l'artiste au micro de W9 après la partie.Un souci du collectif et un espoir individuel pour le Réunionnais, à huit mois de la Coupe du monde. Le 24 mars, à l'occasion de la venue des Bleus au Vélodrome pour y affronter la Côte d'Ivoire, Didier Deschamps avait manié la langue de bois lors d'un entretien accordé à, sans pour autant fermer la porte au numéro 10 marseillais :C'est peut-être un détail pour le sélectionneur, mais pour l'international français, ça veut dire beaucoup. Près de quatre ans après sa dernière apparition sous le maillot tricolore face à l'Islande en octobre 2018, Payet n'a pas tourné la page. Il le refuse. Un coup d'éclat ne suffira pas, mais un peu de régularité et un énorme concours de circonstances pourraient plaider en sa faveur. Lui-même le sait, il faudra plus qu'une œuvre d'art un jeudi soir pour troubler les nuits du patron des Bleus et connaître les joies d'un premier Mondial à 35 ans. Mais la carotte est belle, comme l'est la perspective de mettre fin à une anomalie en inscrivant une première (vraie) ligne à son palmarès avec la Ligue Europa Conférence.