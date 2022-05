La bonne altitude

Plus de deux mois après l’obtention du précieux sésame, Nice et Nantes ont rendez-vous en finale de la Coupe de France, ce samedi à Saint-Denis. Une affiche inattendue et indécise entre deux bastions historiques du foot français, qui n’ont toutefois pas inscrit la moindre ligne supplémentaire à leur palmarès depuis plus de vingt ans. Pour des raisons différentes, l’un et l’autre auraient bien besoin de ramener le trophée à la maison.

Donner du crédit au projet Galtier

Préserver la paix sociale

Ce n’est pas que l’on n’aime pas le PSG, loin de nous cette étrange idée. Mais il faut admettre que quand l’ogre parisien est tenu à l’écart de la finale de la Coupe de France - à laquelle il s’était toujours invité sans discontinuer depuis 2015 -, cette dernière paraît tout de suite beaucoup plus ouverte. Alors, forcément, on ne peut que s’enthousiasmer devant le Nice-Nantes qui va faire résonner le Stade de France, ce samedi soir. Deux clubs solidement installés dans le paysage footballistique français. Deux clubs, surtout, qui n’ont strictement rien gagné depuis un sacré bail (une Coupe en 1997 pour le Gym, un Trophée des champions en 2001 pour le FCN). Mettre fin à une trop longue disette, voilà une raison qui devrait suffire à susciter un réel élan de motivation chez les Canaris et les Aiglons. Ce ne sera cependant pas la seule.De l’eau a coulé sous les ponts depuis les demi-finales, qui se sont déroulées début mars. Au moment où il écarte logiquement Versailles (2-0) , l’OGCN est dauphin du Paris Saint-Germain en Ligue 1. Il se permet même de s’offrir le scalp du leader quelques jours plus tard (1-0). Avant de connaître un net essoufflement, marqué par des revers face à des concurrents directs comme Marseille (2-1) et Monaco (1-0) ou encore un craquage total à Lens (3-0), malgré une longue période de supériorité numérique . L’animation offensive est plus laborieuse, à l’image d’Amine Gouiri qui n’a plus trouvé le chemin des filets depuis cette demie de Coupe, justement. Résultat : les Azuréens sont tombés de la deuxième à la cinquième place du classement. Accrocher le podium et un ticket pour la C1 reste envisageable. Mais les Niçois n’ont plus leur destin entre leurs mains, désormais, et la possibilité d’être rattrapés par la meute des poursuivants n’est pas non plus à négliger. Quoi qu’on en dise, rater le train pour l’Europe en cette fin de saison serait une contre-performance pour la troupe de Christophe Galtier, arrivé sur la Riviera avec pour mission d’aider les Aiglons à franchir un palier. Remporter la coupe nationale permettrait donc de réserver un siège dans le wagon de la Ligue Europa. Tout en donnant du crédit au projet d’INEOS, qui a racheté le club en 2019 et n’a pas lésiné sur les moyens pour attirer l’entraîneur des champions de France lillois l’été dernier.À Nantes aussi, la longue période post-demie a été accompagnée par un coup de moins bien en championnat. Un temps aux portes du top 5, les joueurs des bords de l’Erdre sont rentrés dans le rang (9), mais qu’importe, à vrai dire, puisque le maintien était déjà sécurisé. Les hommes d’Antoine Kombouaré ont en quelque sorte expédié les affaires courantes, avec le Stade de France dans un coin de leur tête en permanence. Le Kanak a réussi des prouesses, un an après avoir sauvé de justesse son club formateur des affres de la relégation. Waldemar Kita ne peut que lui en être reconnaissant. Même si la rancœur d’une frange conséquente des supporters nantais à son égard demeure bien réelle, l’homme d’affaires franco-polonais ne cristallise plus les tensions à la Beaujoire, où le public passe désormais plus de temps à vibrer devant les perfs de Ludovic Blas et consorts qu’à réclamer le départ de ses dirigeants. Dans ce contexte, décrocher la Coupe de France ne ferait que prolonger et donner encore plus d’ampleur à cette trêve qui semble encore fragile. Et si cette mise en lumière peut, de surcroît, attiser l’intérêt d’éventuels repreneurs, ce sera assurément bénéfique pour tout le monde.

Par Raphaël Brosse