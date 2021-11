Naples surpris sur le terrain du Spartak Moscou

Spartak Moscou (3-4-1-2) : Selikhov - Caufriez, Gigot, Dzhikiya - Moses, Litvinov, Umyarov, Ayrton - Ignatov - Sobolev, Promes. Entraîneur : Vitória.



Naples (4-2-3-1) : Meret - Di Lorenzo, Koulibaly, Jesus, Rui - Lobotka, Zieliński - Elmas, Mertens, Lozano - Petagna. Entraîneur : Spalletti.

Premier match de la semaine européenne, et première surprise !Pour le compte de la cinquième journée de Ligue Europa, Naples s'est en effet incliné sur le terrain du Spartak Moscou à qui il laisse la première place du groupe C. Une très mauvaise affaire pour les Italiens, bloqués à sept unités (comme leurs adversaires du jour), puisque Leicester (cinq points) et le Legia Varsovie (six) qui s'affrontent peuvent leur passer devant en cas de victoire. Mais le leader de Serie A ne peut s'en prendre qu'à lui-même, tant il a raté sa première demi-heure. Car le cauchemar a commencé au bout de quelques secondes, le temps pour Lobotka de concéder une faute dans sa surface de réparation et offrir le penalty de l'ouverture du score à Sobolev.Après avoir vu Meret repousser la tentative de break de Moses, l'attaquant a doublé la marque d'une jolie tête sur un centre du Nigérian. Entre les deux réalisations, Selikhov a su éviter l'égalisation devant Elmas ou Zieliński. Puis, en deuxième mi-temps, Di Lorenzo a trompé le gardien... mais son but a été annulé, en raison d'un hors-jeu détecté par la VAR. Celui d'Elmas, en revanche, a bien été validé à la 64minute et a redonné espoir aux visiteurs. Sauf que Selikhov, encore lui, a bien répondu présent sur les dernières opportunités des favoris du soir (malgré une vingtaine de frappes, dont huit cadrés !).Des favoris qui vont, désormais, devoir la jouer serré pour ne pas être éjectés de la C3 dès le premier tour.