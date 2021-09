Myron Boadu et Calvin Stengs, potes d'Azur

Nice Monaco Ligue 1

« J’ai dit à mes coéquipiers : ce gars n’est pas normal ! »

« Calvin était un petit garçon pendant longtemps. Mais différents scans ont déterminé qu'il avait un haut potentiel de croissance. En fait, Calvin attendait juste le moment où il grandirait. »

Thierry Henry et Wesley Sneijder

« Ils font toujours les mêmes blagues. Comme mettre des taquets sur la tête des autres et faire comme si ce n’était pas eux, ou lâcher des caisses. »

Deux incontournables pour le prix d'un

Merci Mino

Vidéo

« Tu veux être aussi fort que moi ?

– Non, je veux devenir meilleur. »

Oranje pas encore mûrs

« Depuis qu'ils sont à Nice et Monaco, je sais déjà qu’ils passent beaucoup de temps ensemble. Ça peut les aider, mais ça peut aussi être dangereux. »

Par Emile Gillet

Tous propos recueillis par Emile Gillet.





En ce samedi soir, la pelouse n’est plus vraiment verte. La faute à trois gamins maltraitant le ballon jusqu'à plus soif. Parmi eux, Myron Boadu, six ans, attend que son club, le FC Bijlmer, coupe l'électricité pour s'arrêter. La suite est la même chaque jour de match : retour au quartier de Strandvliet et dodo en contemplant l’Amsterdam ArenA, située à deux minutes à pied de l’appartement familial. Au même âge (mais deux ans plus tôt), le quotidien de Calvin Stengs était radicalement différent. Élevé seul par sa mère dans la bourgade de Nieuw-Vennep, lui était plutôt basketball, et occupait ses samedis soir en regardant, après avoir passé la journée à poser comme modèle photo pour Calvin Klein. Nous sommes au tout début des années 2000 et une trentaine de bornes séparent les deux bonhommes. Au gré de leurs malheurs, cette distance va se réduire jusqu’à devenir invisible et former un lien aussi pur qu’indéfectible.Johan Gomes, premier entraîneur de Stengs au SV DIOS, plante le décor. Jusqu’aux seize ans de l'ailier, tout le monde pense la même chose. Myron Boadu, arrivé à douze piges à l'AZ, fait bien davantage de bruit. Joel Donald, alors en U17, se le rappelle très bien :Comprendre : l'aîné Calvin et le benjamin Myron ont explosé à des moments différents.Pendant que le dernier colle but sur but avec les premières classes de l’AZ, Calvin remporte le championnat U15, puis se heurte à un mur. Robin Schouten, coéquipier pendant plusieurs années, raconte :À l’époque, celui qu’on appelle(bâton) pour ses longues et fines jambes ne fait pas le poids physiquement. Koen Stam, ex-entraîneur des jeunes d'Alkmaar et désormais responsable de la méthodologie de Feyenoord, fournit les détails :(c’est-à-dire physiologiquement parlant)L'épanouissement de l’ailier droit, numéro dix jusqu’en U15, va connaître un tournant durant cette deuxième année en U16. De fait, c'est ce redoublement forcé qui marque sa rencontre avec le surclassé Myron Boadu.Plus jeune, Boadu était pourtant loin d'enfiler les pions des nouilles sur un collier de pâtes., tranche Fred Bloem, son coach à Buitenveldert de neuf à douze ans.Des lacunes qui ont refroidi l'Ajax. Testé à l'entraînement et en match à onze ans, il ne convainc pas les formateurs amstellodamois à cause de son faible bagage technique., rapporte Fred Bloem.Et son nouveau copain Calvin Stengs n'allait pas manquer de l'aider à prendre sa revanche.Très vite, les deux gosses deviennent plus que de simples coéquipiers., affirme Erwin van de Looi, sélectionneur des espoirs néerlandais.Logiquement, un lien se tisse en dehors du terrain, où ils partagent les mêmes centres d’intérêts., glisse Joel Donald.(Rires.)Unis, ils ont la force. La suite, c’est Robin Schouten, coéquipier d'alors, qui la raconte le mieux :"Qu’est-ce que tu penserais de reculer latéral droit pour mettre Calvin ailier ?"Joel Donald démêle le pourquoi du comment :Avec Myron Boadu et Owen Wijndal, ils s'imposent comme les trois mousquetaires du vestiaire. Et gagnent leurs gallons sur le terrain avec la réserve du club frison. Calvin est titulaire, et Myron, 15 printemps, s'adapte les doigts dans le nez à ses coéquipiers qui en facturent 19. Comme Joerie Church, qui se souvient du premier entraînement :Les deux gamins se rendent très vite indispensables pour l'équipe B en troisième division., compte Schouten.Enfin associés sur le terrain, les numéros 9 et 34 conduisent l'AZ B jusqu'au titre. Dans la fiesta qui suit, Boadu finit par énerver le vestiaire pour une raison surprenante :, glisse Schouten, tout en se marrant.Un dernier moment d’insouciance avant de rejoindre, après les vacances, le groupe pro et de connaître de nouvelles galères. Victime d'une déchirure du ménisque du genou gauche contre l'Ukraine à l'Euro U17, Boadu n'est finalement pas du voyage.Trois mois plus tard,pense venger son pote en étant titularisé pour l’ouverture du championnat néerlandais contre le PSV, mais c’est raté. Après huit minutes de jeu, une intervention maladroite de Santiago Arias sur sa longue et fine jambe droite lui rompt le ligament croisé du genou. 432 jours de compétition partent en fumée. Une épreuve difficile qui va souder encore un peu plus son duo avec Myron. Johan Gomes, le coach de jeunesse, reprend la parole :L’agent avait déjà arrangé une rencontre entre le Suédois et Boadu, son autre poulain. À la question de Zlatan :, le Néerlandais avait répondu :Sur place, Boadu a ensuite retrouvé Stengs, qu'il n'a plus quitté de toute sa rééducation. Bien revenu, Boadu, déjà buteur le plus précoce de l'histoire de la D2 (15 ans et 233 jours), devient le plus jeunede l'AZ en Eredivisie (17 ans et 212 jours) avant de se casser la cheville. Pour combiner pour de bon avec Calvin, il faudra encore attendre. Premier trimestre 2019 : aucune trace de leurs noms sur une même feuille de match. Mais après sept petites minutes ensemble en avril 2019, ils prennent une place XXL dans le onze de John van den Brom dès la reprise. À eux deux, ils plantent 30 buts et lâchent 25 caviars toutes compétitions confondues.Ronald Koeman est séduit. Le 8 novembre 2019, le sélectionneur néerlandais convoque la belle brochette de Bataves pour la première fois., tempère Van de Looi.Forcément, le saut dans le grand bain met en exergue les défauts des deux. Erwin van de Looi toujours :Voilà sans doute pourquoi il a dû faire une croix sur un Euro auquel il pensait être convié par beau-papa Frank de Boer (il vit avec sa fille)., enchaîne le sélectionneur EVDL.Conséquence : il marque pour sa première avec les A contre l'Estonie le 19 novembre 2019, mais n'est plus appelé depuis.Le chemin est encore long, mais le petit Myron peut être fier. En l'espace de seize ans, il a répondu à des chants racistes de parents lors d'un tournoi junior en éliminant leur équipe, a résisté aux sirènes d'Arsenal, qui lui a fait visiter l'Emirates Stadium en 2016 avec Arsène Wenger. Mais surtout, il a parcouru la centaine de mètres qui le séparaient de l'Amsterdam ArenA pour y marquer avec le maillot orange - qu'il a évidemment gardé. Calvin aussi a renoué avec les terrains de son enfance. Durant la pandémie, il est retourné tâter du cuir avec son premier entraîneur à Nieuw-Vennep. Avant de couper ses racines à l'été 2021 pour rallier Nice, alors que Myron choisit Monaco. Deux clubs rivaux, mais surtout deux villes distantes de 30 bornes, comme à une époque où ils ne se connaissaient pas., affirme Erwin van de Looi.Tout sauf une promenade sur la Côte.