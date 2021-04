Mourinho embauché par The Sun pour l'Euro

We've got Mourinho!Jose Mourinho joins @TheSun as our expert columnist for the Euros! pic.twitter.com/CBIhvaNkvr — The Sun Football (@TheSunFootball) April 29, 2021

LF

Pas de vacances pour leMourinho ne comptait pas rester au chômage très longtemps. Licencié par Tottenham le 19 avril et devenu le seul et unique manager viré en Superligue, le Portugais a déjà annoncé sa future destination. Il a été embauché par lepour couvrir l'Euro 2020 (ou 2021, au choix). L'ancien de Chelsea ou de Manchester United officiera en tant que consultant du 11 juin au 11 juillet et aura une colonne au sein du tabloïd.Celui qui a été renommépar son nouvel employeur ne manquera pas de faire parler de lui avec des remarques piquantes et pleines de malice, comme il sait le faire. Un rôle qu'il connaît plus ou moins puisqu'il a déjà été consultant à la télé, notamment lors du Mondial russe ou pour Sky Sports Un mois de tribunes dans la presse pour retrouver un poste cet été, ça se fait.