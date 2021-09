Montpellier ramène un nul heureux de Troyes

Troyes (3-5-2) : Gallon - Azamoum, Giraudon, El Hajjam (Sandler, 78e) - Kaboré (Zoukrou, 69e), Kouamé, Tardieu, Dingome (Rodrigues, 60e), Biancone (Kone, 60e) - Chavalerin, Touzghar (Chambost, 78e). Entraîneur : Laurent Batlles.



Montpellier (4-5-1) : Omlin - Cozza (Ristic, 66e), Esteve, Thuler, Souquet (Sambia, 66e) - Chotard (Wahi, 66e), Ferri, Mavididi (Gioacchini, 83e), Savanier, Mollet (Leroy, 83e) - Germain. Entraîneur : Olivier Dall'Oglio.

Le football est un sport qui se joue à onze contre onze, et à la fin c'est Téji Savanier qui régale.Le MHSC a confirmé ses difficultés hors de ses bases en concédant un nul très heureux sur le terrain de Troyes (1-1). Face au promu, joueur comme à son habitude, les Montpelliérains s'en sont remis à leur magicien maison pour égaliser en fin de rencontre et ainsi éviter une défaite qui aurait été loin d'être imméritée.Parce qu'il faut le dire, Montpellier n'a pas montré grand-chose ce dimanche au Stade de l'Aube. En face, le Troyes de Laurent Battles a joué crânement sa chance, et l'a même plutôt bien jouée. En témoigne le contre supersonique conclu d'un tacle rageur de Yoann Touzghar pour l'ouverture du score. En face, le MHSC peine à se montrer dangereux sur la cage de Gauthier Gallon. Seul Arnaud Souquet parvient à faire passer un frisson parmi les supporters troyens quand sa frappe trouve le poteau juste avant la pause (45).Au retour des vestiaires, la partie se calme, et les deux équipes donnent plus ou moins l'impression de se satisfaire du résultat. Quand le Montpellierain Matheus Thuler est expulsé pour un second carton jaune (79), on se dit alors que c'est le calice jusqu'à la lie pour le MHSC. Très peu pour Téji Savanier, qui vient transpercer les filets troyens en toute fin de rencontre et sauver le point du nul. Un vrai point de gagné.