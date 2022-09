Monaco enfonce Nice

Ce sont les Monégasques qui ont fini par triompher des Niçois dans un derby peu festif, voire carrément ennuyant. Sans être impressionnant, mais globalement meilleur que les Aiglons, Monaco n'a eu besoin que de deux tirs cadrés pour faire la différence.

Un derby au rabais

Schmeichel - Todibo, Dante, Viti - Atal (Lotomba, 34e), Ramsey (Beka Beka, 55e), Thuram (Rosario, 46e), Bard (Bryan, 76e) - Pépé (Diop, 76e), Delort, Laborde. Entraîneur : Lucien Favre.



Nübel - Disasi, Badiashile, Sarr - Aguilar (Vanderson, 65e), Fofana, Golovin (Jakobs, 89e), Camara, Henrique - Diatta, Embolo. Entraîneur : Philippe Clément.

Ce derby, le plus significatif de Ligue 1 kilomètriquement parlant, est en fait une affiche entre le 14et le 16du championnat. Et ça s'est vu. Niçois et Monégasques ont confirmé qu'ils étaient dans le dur en ce début de saison en pondant un match terne, sans grande saveur. C'est finalement en seconde période que les visiteurs ont su faire la différence. Sur l'ensemble de la partie, les joueurs de Philippe Clément ont montré plus de maîtrise collective, et leur pressing a été très bien exécuté malgré un certain manque d'idée. Du côté du Gym, pas grand-chose à retenir de cette rencontre et rien sur quoi se baser pour enfin enclencher une dynamique positive.Ces deux équipes, censées participer à la course à l'Europe, nous montrent d'abord que le classement ne ment pas. Avec deux 3-4-3 face-à-face, les Monégasques imposent d'entrée un gros pressing. Efficace, puisque les Niçois ne parviennent jamais à dépasser la ligne médiane et s'entêtent à faire tourner le cuir dans leurs 30 mètres. Les Aiglons finissent par laisser la balle au club du Rocher, qui n'en fait pas non plus bon usage, même s'ils évoluent assez haut. Peut-être trop, puisque les locaux s'offrent l'une des rares opportunités de ce premier acte lorsque Bard casse des lignes avec une passe à destination de Ramsey qui oriente vers Delort. Sans le vouloir, il transmet à son compère Laborde, preuve, s’il en fallait une, de leur complicité naturelle. L’ex-Rennais trouve un bon décalage vers Atal qui envoie une puissante frappe croisée sur laquelle Nübel s’y prend par deux fois pour mettre fin à l’action (12).Monaco continue de faire tourner stérilement le ballon à 40 mètres des buts de Schmeichel et endort tout le monde. Sur sa première phase de possession haute de tout le match, le Gym réveille l'Allianz Riviera grâce à une reprise puissante de Pépé, pas loin de surprendre Nübel (29). L'ASM se crée enfin une opportunité lorsque Camara alerte Embolo à l’entrée de la surface. Le compatriote de Lucien Favre dévie subtilement vers Golovin qui ouvre son pied droit, mais pas le score, le ballon fuyant en six mètres (41). Au retour des vestiaires, lesdes Alpes-Maritimes attaquent comme des morts de faim, laissant entrevoir un peu d'espoir pour les 45 dernières minutes. Malheureusement, l'étincelle s'éteint en seulement dix minutes, et le match reprend son rythme de croisière. Une croisière à bord d'un kayak. Diatta tente bien d'accélérer et envoie une frappe sèche après un joli numéro dans la surface, mais sa tentative est trop croisée (57).Loin d'être impérial depuis le début de la saison, et depuis son arrivée sur le Rocher, Nübel s'illustre très joliment en allant très vite au sol sur une reprise de Dante à bout portant, alors que la défense monégasque s'était mal dégagée. Une impressionnante parade, mais inutile puisque l'arbitre assistant lève son drapeau. Tout comme sur la reprise de Fofana, qui pensait ouvrir le score pour Monaco (66). Ce n'est pas Fofana, mais c'est quand même Monaco qui débloque cette rencontre sur son premier, et avant-dernier, tir cadré du match. Fofana profite d'une récupération haute d'Embolo pour orienter à gauche vers Caio Henrique. Le Brésilien s'applique sur son centre et trouve Embolo au second poteau, qui profite de la passivité de Schmeichel et Viti pour smasher de la tête le ballon dans les cages. Malgré le but, les Niçois n'ont pas montré d'esprit de révolte et Monaco s'est contenté de gérer jusqu'au coup de sifflet final.