Mister De Zerbi

Sur les bancs de Serie A, cela fait quelque temps déjà que Roberto De Zerbi ne surprend plus personne. Après avoir tenté de remettre sur pattes un Benevento très malade l'année dernière, le plus jeune coach de l'élite italienne (39 ans) s'est posé cet été en Émilie-Romagne, posant les bases de son jeu offensif avec Sassuolo. Bilan : après trois journées, les Partenopei sont deuxièmes de Serie A avec un immense appétit. Rafraîchissant.

De Zerbi's Sassuolo 4-3-3 : Juego de Posicion and Lethal Offensive Transitions ! pic.twitter.com/FJkUIP0bJk — Branko Nikovski (@BrankoNikovski) 20 août 2018

« De Zerbi est comme Guardiola »

Par Andrea Chazy

Propos de De Zerbi recueillis par le Corriere dello Sport.

Ils sont nombreux, ces jeunes entraîneurs italiens prometteurs qui n'attendent que de prendre le relais de leurs illustres aînés : Pippo Inzaghi (45 ans) à Bologne, son frère Simone (42 ans) à la Lazio, Gennaro Gattuso (40 ans) à Milan, Roberto D'Aversa (43 ans) à Parma ou encore Eusebio Di Francesco (49 ans) du côté de la Roma. Des quarantenaires qui ont tous, sauf D'Aversa, été internationaux en tant que joueurs et qui ont des références au minimum en Serie A commeà un moment de leur carrière.Parmi eux se trouve justement Roberto De Zerbi , qui a récupéré les rênes de Sassuolo durant l'été dans l'indifférence – ou presque – du reste de la Botte. Celui qui a soufflé ses 39 bougies en juin dernier est bien évidemment le plus jeune entraîneur de première division italienne actuellement, même si son visage est connu de tous depuis près de deux ans dans l'élite. Une popularité qui ne cesse de s'accroître, même en dehors des frontières, notamment depuis cette prise de fonction chez lesqui occupent une fringante deuxième place après trois journées.» Voilà ce que pense de lui son nouvel attaquant de seulement huit ans son cadet, Kévin-Prince Boateng, qui a déjà inscrit deux buts en trois matchs de championnat cette saison. Un départ canon de l'international ghanéen en partie expliqué par l'approche mentale de De Zerbi avec son groupe. Celui qui a été formé à Milan pendant le deuxième passage d' Arrigo Sacchi à la tête de l'équipe première et qui a connu huit prêts dans sa carrière en sait quelque chose : «S'il ne peut ni se baser sur son palmarès (deux fois champion de Roumanie et vainqueur d'une coupe nationale avec Cluj entre 2010 et 2012) ni sur une grande expérience dans le métier, De Zerbi a rapidement trouvé le remède dans le travail : «» Une philosophie qui fonctionne aussi grâce à une culture tactique beaucoup plus développée que la moyenne.Lorsqu'il débute en Serie A en 2016 à Palerme en remplacement d'un Davide Ballardini victime d'un coup de sang de Zamparini au bout de trois journées, De Zerbi a 37 ans et est présenté en grande pompe par son nouveau boss : «» Il ne passera que douze journées sur le banc (un record parmi les cinq entraîneurs nommés cette année-là), sans pour autant réussir à totalement se démarquer au sein d'une équipe trop faible et instable. Visiblement adepte des challenges caducs, il récupère le 23 octobre 2017 une équipe de Benevento qui n'a toujours pas marqué le moindre point. Une relégation suivra à nouveau, mais De Zerbi est remarqué pour les préceptes de jeu, basé sur un jeu au sol et une verticalité proche du jeu de Maurizio Sarri , qu'il cherche à mettre en place.» , lâchera même Bacary Sagna à la fin d'une deuxième partie de saison bien moins douloureuse que la première. Avec comme système préférentiel un 4-3-3 offensif qu'il peut ajuster si besoin (comme face au Genoa le 2 septembre dernier où Roberto avait préféré un 3-4-2-1 payant), l'entraîneur né à Brescia l'assure : l'important est le plaisir de jouer de ses poulains. «Face à la Juventus ce dimanche, c'est donc bel et bien dans la peau d'un dauphin que son Sassuolo se déplacera dans l'enceinte de l'Allianz Stadium. Desque De Zerbi aime embêter (deux revers 1-2 et 2-4 avec Benvento l'an passé), mais qu'il respecte avant tout : «» Le rendez-vous est pris.