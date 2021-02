Milan couche la Roma

Plus dangereux et consistant dans le jeu, Milan a logiquement dominé une formation romaine affligeante de passivité en première mi-temps. Une victoire qui permet aux Rouge et Noir de recoller à quatre points de l'Inter, au sommet de la Serie A.

19

Milan d'infortune

Veretout, un pion pour rien

Pau López - Mancini, Cristante, Fazio (Peres, 62e) - Karsdorp, Veretout (Diawara, 79e), Villar (El Shaarawy, 70e), Spinazzola - Lo. Pellegrini, Mkhitaryan - B. Mayoral (Pedro, 79e). Entraîneur : Paulo Fonseca.



Donnarumma - Calabria, Kjær, Tomori, T. Hernandez - Tonali (Meité, 83e), Kessié - Saelemaekers (Castillejo, 83e), Çalhanoğlu (Diza, 46e), Rebić (Krunić, 66e) - Ibrahimović (Leão, 56e). Entraîneur : Stefano Pioli.

On les pensait fatigués. On les pensait épuisés. On les pensait cassés par une première partie de saison jouée au dessus de leurs possibilités. On les pensait prêts à se faire larguer par une Inter inarrêtable depuis plusieurs semaines. Perdu, quatre fois perdu. Milan a encore des cannes, ainsi que des idées. Quand les deux ingrédients se mélangent, comme ce dimanche, l'adversaire se retrouve souvent cuisiné à point. La Roma, globalement dominée, n'a pas fait exception à la règle.Statufiée en début de match, la Louve laisse bizarrement Milan galoper de partout aux abords de sa surface. Leaurait même du logiquement ouvrir le score, si Ibrahimović ne s'emmêlait pas à chaque fois les pinceaux à l'approche de la cage romaine. Après avoir profité d'une énorme bavure de Pau López, l'avant-centre rouge et noir rate une talonnade à bout portant qui aurait pu permettre aux siens de mener d'entrée. Quelques minutes plus tard, le Suédois se retrouve aussi hors-jeu comme un bleu alors que Rebić l'avait parfaitement servi seul face au but. Mais si le Z patine dans la finition, il n'est pas le seul à se procurer des occasions : Rebić tape la barre d'un tir sonique dans la surface, avant que Kjær ne fasse de même sur corner d'une tête puissamment claquée. Une poisse manifeste qui n'est pas loin de plomber les Lombards quand Mkhitaryan, lancé par un service inspiré de Karsdorp, loupe son duel face à Donnarumma. Il faut attendre une légère faute de Fazio sur Calabria, aux seize mètres, pour que Milan ne se sente plus marabouté. Après consultation de la VAR, l'arbitre désigne le point de penalty et Kessié peut ouvrir la marque juste avant la pause.Riquiqui en première période, la Roma revient sur le pré avec des ambitions mieux dimensionnées. Spinazzola ne tarde pas à mettre le turbo dans son couloir et trouve Veretout, dont le tir parfaitement enveloppé laisse Donnarumma sur les talons. Joli, mais Milan a de la ressource et continue de dérouler une partition collective furieusement rythmée. Bien trouvé par Saelemaekers, Rebić fusille Pau López du gauche et les gars de Pioli se retrouvent à nouveau à faire la course en tête. Ce qui ne signifie pas que le marathon est fini pour autant : lancé par un centre millimétré d'El Shaarawy, Mkhitaryan trouve les gants de Donnarumma et gâche la dernière opportunité majeure des. La Louve doit se résoudre à tirer la langue, et Milan peut empocher une victoire méritée. Un succès capital pour les qui recollent à quatre point du leader interista au classement de la Serie A. Suspense toujours en vie, comme le dauphin milanais.