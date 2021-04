Matthew Hatch, le Golden Boy adulé par l'Australie

Matthew Hatch a écrit l’histoire du football australien en marquant le 8 mars dernier son premier but 25 secondes après avoir effectué ses débuts professionnels, un record en A-League. Un scénario dingue pour le gamin de 20 ans, adulé par le public de Central Coast bien avant son arrivée en grande pompe dans l’élite australienne.

81minute de jeu dans cette rencontre de A-League entre Central Coast et Macarthur. Lesmènent 1-0 depuis la 9minute et l’ouverture du score de l’expérimenté Matt Simon. Sur un ballon sorti en touche, le coach Alen Stajcic décide d'effectuer un troisième changement avec la sortie du milieu droit Daniel Bouman pour Matthew Hatch, un jeune bambin de vingt ans qui effectue ses débuts chez les professionnels. Le, arrière gauche de formation, part se placer en attaque à grandes enjambées. Remise en jeu, le ballon est intercepté par Michal Janota, qui sert en profondeur Alou Kuol. Ce dernier s’avance dans la surface de réparation adverse et transmet à Hatch qui, sans se poser de question, prend à contre-pied le gardien adverse d’une frappe du pied droit en première intention. On joue toujours la 81minute, et Matthew Hatch vient de rentrer le pion le plus rapide de l'histoire du football australien pour un joueur qui effectue ses débuts chez les grands.Un destin proche de la perfection pour un garçon qui grandit avec une planche de surf à ses pieds pour aller s’éclater sur les spots de Umina Beach, tout près de sa ville natale de Woy Woy. Mais si le surf est son hobby préféré, le jeune Australien n'hésite pas à troquer sa planche contre ses crampons pour détaler sur les terrains de football du Woy Woy FC et des Kincumber Roos, ses tout premiers clubs, et revêtir son maillot desde Central Coast pour aller assister à tous les matchs à domicile de son équipe préférée, au cœur de la(le groupe de supporters de Central Coast). Une passion qui le conduit à rejoindre le centre de formation desà l'âge de douze ans, où il peut compter sur le soutien de sa famille., se remémore Hatch au cours d'un entretien avec le média localLegrandit et décroche en novembre 2020 l'une des trois bourses que le club offre à ses jeunes pour intégrer l'équipe première., explique Ken Schembri, directeur du football de Central Coast.Mais aucun d'entre eux n'est resté à Central Coast, cédant aux sirènes des clubs plus huppés de Melbourne et Sydney.Pourtant, la carrière de footballeur professionnel était loin d'être une évidence pour Matthew il y a encore un peu plus d'un an. Sa famille ne roule pas sur l'or, et lui-même possède un petit boulot à temps partiel pour ne pas se retrouver à sec à chaque fin de mois, au point de remettre en question son avenir dans le football et rentrer dans la vie active par une voie plus traditionnelle., détaille Schembri. Et envisager un avenir radieux dans son club de cœur ?, assure le dirigeant.Au-delà d’un parcours finalement peu commun dans les entrailles de son club, Hatch fascine par ce record de rapidité que détenait Brad Kearton, joueur des Brisbane Lions, depuis 1983 (premier but marqué au bout de 50 secondes)., ajoute Schembri.Car le gamin se distingue également dans sa capacité à galoper vite. Très vite., déclarait Alen Stajcic après le match contre Macarthur. De quoi forcer le parallèle avec un certain Usain Bolt, à l’essai pendant trois mois chez les Mariners en 2018 , explique Schrembri.Et si le multiple champion olympique a provoqué l’hystérie durant quelques mois à Gosford, où réside le club de Central Coast, la cote de popularité de Hatch est en revanche au top depuis bien longtemps. Car Matthew est ce garçon que toute une ville, une région souhaite voir cavaler sur le rectangle vert. Il y a quelques mois, il avait d'ailleurs émerveillé les fans de Central Coast avec l'équipe réserve en inscrivant un doublé décisif en prolongation face aux Northern Tigers, lors de la finale la NPL 2 NSW, la deuxième division régionale), avant de réécrire l'histoire à l'échelon supérieur., pour Ken Schembri.L'Australien n'aura donc pas tardé à trouver sa signature, en frappant fort et pas forcément là où on l'attend, bien qu'il ne soit qu'à l'aube de sa carrière.