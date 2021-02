Marseille prend un point dans la douleur à Lens

En pleine tempête interne, Marseille s’est un peu rassuré sur la pelouse de Lens, affichant du courage et une efficacité offensive retrouvée. Mais trop fébrile, l’OM n’a pas su canaliser la fougue lensoise, et a finalement concédé le nul après avoir mené 0-2. Logique, mais dommage.



119

Les promesses de Milik

Le joker Kalimuendo

RC Lens (3-4-1-2) : Leca - Michelin (Kalimuendo, 46e), Fortes (Badé, 81e), Medina - Clauss, Doucouré, Fofana, Haïdara - Kakuta (Mauricio, 82e) - Sotoca, Banza (Jean, 81e). Entraîneur : Franck Haise.

Olympique de Marseille (4-4-2) : Mandanda - Lirola (Nagatomo, 82e), Alvaro, Caleta-Car, Sakai - Thauvin, Perrin, Kamara (Souaré, 82e), Payet - Milik (Benedetto, 60e), Germain. Entraîneur : Nasser Larguet.

Par Adrien Hémard

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Quel visage allait afficher l’OM, après plusieurs jours de tempête ? Eh bien les Marseillais en ont montré deux à Lens, ce mercredi soir. En première période, on a d’abord vu une équipe conquérante, soudée par le contexte et qui a imposé sa loi en menant 2 à 0 à la pause. Mais au retour des vestiaires, on a retrouvé l’OM hésitant, en difficulté offensivement et fébrile devant sa surface. Un double visage grandement causé par la prestation aboutie des Lensois, toujours aussi séduisants balle au pied, et qui auraient sans doute mérité mieux que ce match nul. Mais cette saison, Lens ne sait pas gagner dans un Bollaert à huis clos. Finalement, et même après avoir mené 2-0, c’est bien l’OM qui se satisfait de ce match nul.Avec une équipe bricolée par un staff bricolé, c’est un OM expérimental qui s’est présenté à Lens. Remplaçant au pied levé de Villas-Boas, Nasser Larguet a dû composer sans Rongier, Gueye, Balerdi et Cuisance. Ce qui explique la présence d’Alvaro en numéro 6, de plusieurs minots sur le banc, et le 4-4-2 marseillais avec le duo Milik-Germain aux commandes. Et malgré tout cela, malgré le contexte, malgré les bonnes phases lensoises, c’est un OM conquérant qui a vite pris le contrôle du match, en dehors d’une alerte signée Sotoca, qui a trop fermé son pied seul face au but (21), après avoir été hors jeu sur un but logiquement refusé à Banza (12). À noter aussi une belle parade de Mandanda sur une reprise tout aussi jolie de Clauss (31). En dehors de cela, Marseille a étonnamment maitrisé les débats, deux semaines après s’être fait bouger par ces mêmes lensois au Vélodrome. Et après quelques tentatives de Milik, Florian Thauvin a profité d’une chandelle involontaire d’Alvaro pour trouver la faille, après une merveille d’enchaînement contrôle-ciseau, reprise du droit. Un câlin collectif plus tard, l’OM a doublé la mise au bout du premier acte, grâce à un but de renard de Milik, à l’affût sur un coup franc de Payet repris par Alvaro, qui a signé là sa deuxième passe décisive de la soiréeSauf qu’à la pause, Franck Haise a dégainé sa botte secrète : Arnold Kalimuendo. À peine entré en jeu, le joueur prêté par le PSG a métamorphosé le RC Lens, et l’a surtout remis dans le match dès le coup d’envoi, grâce à un centre tendu. Venu couper au premier poteau, Banza a glissé une amour de madjer vers Sotoca, tranquille pour allumer Mandanda au second poteau. Dans la foulée, Milik a offert la balle du 3-1 à Thauvin sur un plateau, mais Flotov a bouffé la feuille (48). Grave erreur. Car les Sang & Or étaient survoltés, imprimant un gros rythme. Après deux nouvelles tentatives de l'omniprésent Sotoca, c’est Facundo Medina qui s’est improvisé attaquant pour couper un centre lointain de Clauss. Un retour au score express, et logique pour le RC Lens. En face, l’OM paraissait alors bien impuissant, alors que Milik venait de sortir. Dans une fin de match moins enlevée, les Marseillais ont fait le dos rond face aux multiples assauts lensois. Et ils peuvent remercier la maladresse adverse, que ce soit Banza sur corner (70), Fofana de loin (72, 80) ou Sotoca seul en pleine surface (74). L’OM arrache le nul à Bollaert, ce qui n’est pas une bonne opération vu les autres résultats du soir, mais ce qui reste un moindre mal vu le contexte, et la deuxième période olympienne.