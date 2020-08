Marco Verratti, les pendules remises à l'heure

C'est un doux euphémisme de dire que la finale de la Coupe de la Ligue entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais a été d'un spectacle très pauvre. Heureusement pour les quelques supporters présents au Stade de France et pour les téléspectateurs, un homme est venu apporter un peu de frisson à cette rencontre : Marco Verratti. À croire que l'Italien n'a pas apprécié son court passage sur le banc des remplaçants.

Petit hibou (re)devenu grand

Qui pour épauler Marco Verratti ?

Par Steven Oliveira, au Stade de France

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

C’est le problème après une si longue pause. Le football pré-covid semble si loin que plusieurs choses évidentes semblent avoir été oubliées. Parmi elles, le fait d’assister à un match dans un stade plein, ne voir que trois changement de chaque côté ou encore que Marco Verratti est un superbe footballeur. Si il va falloir patienter encore un petit peu retrouver la mémoire concernant les deux premiers éléments, le milieu italien est venu rappeler à toute la France l’étendue de son génie lors de la victoire du Paris Saint-Germain en Coupe de la Ligue. Au point d’être - avec Maxence Caqueret côté Lyonnais - la seule éclaircie d’une finale aussi pauvre que le score le laisse suggérer.Suspendu lors du huitième de finale retour de Ligue des Champions contre Dortmund (2-0), Marco Verratti avait assisté depuis les tribunes vides du Parc des Princes à la rencontre plus que solide de son remplaçant Leandro Paredes. Au points que la place de titulaire indiscutable que le petit hibou n’a jamais quitté depuis son arrivée à Paris en 2012 a, un temps été contesté. Preuve en est avec la dernière finale de Coupe de France remportée par Paris face à Saint-Étienne (1-0) où Marco Verratti a débuté sur le banc. Un choix sportif d’après Thomas Tuchel : «» Beau joueur, Marco Verratti a compris le choix de son coach comme il l’a expliqué en conférence de presse d’avant finale de Coupe de la Ligue : «Sympa, Marco Verratti a tout de même voulu rappeler face à l’OL qui était le vrai patron du milieu de terrain parisien, au cas où certains en doutaient encore. C’est bien simple, lors de cette finale de Coupe de la Ligue, Marco Verratti a fait du Marco Verratti. À savoir, des courses dans tous les sens, des rushs vers l’avant, des passes téléguidées et surtout des dribbles devant la défense dont lui seul - et Sammyradona Traoré - a le secret. Cerise sur un gâteau fort appétissant, celui qui a remporté le trophée d'homme du match n'a même pas écopé du moindre carton malgré 120 minutes passées sur le pré et s'est même payé le luxe de transformer sereinement son tir au but. Un match tout simplement parfait en somme.Désormais, la question n’est plus de savoir si Marco Verratti doit être titulaire ou non - même si personne ne s'est jamais vraiment posé cette interrogation -, mais plutôt avec qui doit-il partager l’entre-jeu. En raison de la suspension de Ángel Di María et du forfait probable de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain devrait de nouveau évoluer en 4-3-3 face à l’Atalanta en quart de finale de C1. Une bonne nouvelle pour l’international italien, définitivement plus à l’aise dans ce système que dans le 4-2-4 où il a moins de libertés offensives. Si nous partons du principe que Thomas Tuchel fait toujours monter Marquinhos au milieu de terrain lorsqu’il utilise le 4-3-3 - et ce, même si le Brésilien ne fait pas que des bonnes performances à ce poste -, il ne reste alors qu’une place. Pour quatre hommes. Ou plutôt trois, Julian Draxler étant trop loin dans la hiérarchie.Voir deux, Leandro Paredes ayant été que très rarement associé à Marco Verratti, pour le plus grand malheur des supporters parisiens. À moins que Thomas Tuchel arrête avec Marquinhos au milieu, laissant ainsi la place de sentinelle à l’Argentin. À priori, Idrissa Gueye, titulaire à tous les gros matchs du PSG cette saison, part avec un avantage sur Ander Herrera. Sauf que le milieu sénégalais semble avoir du mal depuis plusieurs semaines et l’entraîneur allemand a loué les louanges de l’ancien de Manchester United en conférence de presse : «» Thomas Tuchel a désormais 15 jours pour trouver l’identité des chanceux qui pourront fouler la pelouse au-côté de Marco Verratti. Car aujourd’hui plus que jamais, cela semble inconcevable de revoir l’Italien sur le banc des remplaçants. Si ce n’est après avoir reçu un carton rouge à l’heure de jeu.