Manchester City se casse les dents sur Copenhague

Manchester City (4-3-3) : Ederson - Cancelo Akanji, Laporte, Gómez - Rodri, Gündoğan, De Bruyne - Grealish, Álvarez, Mahrez. Entraîneur : Pep Guardiola.



FC Copenhague (3-4-3) : Grabara - Lund Jensen, Khocholava, Boilesen - Jelert, Stamenic, Lerager, Kristansen - Claesson, Haraldsson (Johannesson, 59e), Daramy. Entraîneur : Jacob Neestrup.

Homme du match : l'arbitrage vidéosson.Un but annulé, un penalty sifflé, un rouge distribué, l'arbitrage vidéo a bien fait son travail ce mardi soir dans le cadre du match nul et vierge entre Copenhague et Manchester City (0-0) pour le compte de la quatrième journée de la Ligue des champions. Si lesont vu le camion de la vidéo annuler une réalisation de Rodri (11) à la suite d'une main de Mahrez au départ de l'action, ils ont pris le temps de le remercier quelques minutes plus tard après qu'il leur ait accordé un penalty. L'attaquant algérien n'a pas profité de ce coup de pied arrêté pour ouvrir le score, conséquence d'une parade parfaite de Kamil Grabara (25). Seule véritable occasion de but des soldats de Guardiola dans cette rencontre.La raison ? En retenant Viktor Claesson qui s'avançait seul au but sur une contre-attaque, Sergio Gómez a laissé ses partenaires en infériorité numérique (30), en grande difficulté pour se montrer dangereux pour la suite de cette partie. Les Danois ont eux eu quelques opportunités, en vain. Isak Bergmann Johannesson était par exemple tout proche de dévier un bon centre de Boilesen (71), mais la défense de l'écurie anglaise a fini par éloigner le danger. Là aussi, c'est malheureusement la seule réelle occasion des Danois, pourtant à onze contre dix pendant une bonne heure de jeu.Copenhague grille provisoirement la priorité au FC Séville en prenant la troisième place du groupe. En cas de succès ce soir, le Borussia Dortmund, deuxième, pourrait prendre sept moins d'avance sur l'équipe danoise et donc un avantage quasi-certain pour la qualification en huitièmes.