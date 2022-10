Manchester City et le PSG rois de la compo la plus chère

New @CIES_Football Weekly Post ranks big-5⃣ league clubs according to average transfer cost of starting 1⃣1⃣ lineups @ManCity ahead of @PSG_inside & @ManUtd 5⃣ teams in the top 6⃣ Full data https://t.co/JJEM0iTpEd pic.twitter.com/xfftFmniGF — CIES Football Obs (@CIES_Football) October 31, 2022

MDG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Au pays du football, le pétrodollar est roi.Dans sa 395lettre hebdomadaire, l’Observatoire du football CIES dévoile le classement des onzes alignés les plus chers de la saison. C’est avec une énorme surprise que nous apprenons que Manchester City et le PSG occupent les 1et 2places du classement. Pour les, c'est une compo à 605 millions d’euros, en moyenne, qui est alignée par Pep Guardiola. Le plus édifiant, la compo la plus économique proposée par City ne s’élève « qu’à » 538 millions d’euros. Soit plus que la valeur du onze moyen du PSG.Pour le Paris Saint-Germain, les chiffres ont bien changé . Le club de la capitale aligne, en moyenne, un onze à 510 millions d'euros. S’il est moins impressionnant que le prix de son voisin d'Abu Dhabi, il reste loin du reste des autres écuries du Big 5. Sur la troisième marche du podium, on retrouve Manchester United, avec 480 millions alignés en moyenne.Trois équipes qui ont réussi à remporter la Ligue des champions ces dix dernières années.