Mais que risque donc Cristiano Ronaldo ?

Accusé de viol par une Américaine de 34 ans, la super star portugaise se retrouve empêtrée dans un bourbier judiciaire et médiatique. Avec une question en filigrane, qui titille à peu près tout le monde : mais que risque donc l'attaquant de la Juventus ?

Le prix du silence

Questionnaires amers

Consensus financier

Scénarios judiciaires

Par Adrien Candau

Propos de Jean-Eric Brañaa recueillis par AC, autres propos issus du Spiegel, Sports Illustrated, le Mail on Sunday et 20minutes.fr

Pas de temps à perdre, il avait tout de suite crié aux «» sur les réseaux sociaux. Accusé de viol par Kathryn Mayorga, une Américaine de 34 ans, Cristiano Ronaldo joue la carte de la sérénité. Le voilà pourtant embarqué dans un feuilleton judiciaire complexe. L'affaire s'annonce d'autant plus épineuse que de nouveaux éléments sont venus étoffer le dossier. Le quotidiena en effet publié début octobre des extraits supposés de l'accord que Ronaldo aurait signé en 2010 avec la plaignante, afin que celle-ci ne dévoile pas leur rapport intime entretenu en 2009.Pour mieux cerner le, il faut d'abord revenir à l'origine du scandale. À savoir cet entretien de Kathryn Mayorga, qui décide de confier àle viol dont elle aurait été victime à Las Vegas en juin 2009. Un viol dont elle accuse Cristiano Ronaldo , alors venu se détendre àpeu avant son transfert pour le Real Madrid. Dix ans après, la victime présumée se dit prête à parler, inspirée par la prise de conscience sociétale initiée par le mouvement #metoo. Entre-temps, Kathryn Mayorga n'a pas toujours choisi de se taire : le 13 juin 2009, elle avait même dénoncé un viol présumé à la police de Las Vegas, et fait l’objet d’un examen médical. «» , explique la police de Las Vegas. L'affaire semble close. Du moins, jusqu'à ce que l'hebdomadaire allemand, dans le cadre des révélations de Football Leaks, n'avance en avril 2017 que le joueur portugais aurait conclu un accord début 2010 avec une femme qui l'accusait de viol en juin 2009. Ronaldo se serait alors engagé à payer 375 000 dollars contre le silence de son accusatrice et la destruction de tous les documents liés à cette affaire. Un deal que Kathryn Mayorga juge désormais inéquitable : le 27 septembre dernier, elle dépose plainte dans l’État du Nevada, son avocat assurant que cet accord est fallacieux, notamment en raison de l’état psychologique de sa cliente à l’époque et des pressions exercées à son encontre, comme l'explique Leslie Mark Stovall, le représentant légal de la plaignante : «(les avocats de Ronaldo , N.D.L.R.)Fin septembre,fait exploser une autre petite bombe médiatique. Selon le quotidien allemand, les lanceurs d'alerte de Football Leaks lui auraient fourni d'autres documents, parmi lesquels une liste de questions qui aurait été transmise au joueur portugais en 2009 par ses avocats , afin que celui-ci détaille sa propre version des faits. Ronaldo comme Mayorga y seraient alors identifiés sous des pseudonymes. À en croire, il existe plusieurs versions du questionnaire.Dans l'une d'elles, Ronaldo évoquerait une relation sans ambiguïté et consentie. Une autre serait plus compromettante pour le. Toujours selon, l'attaquant aurait, dans une version plus ancienne du questionnaire, confié un récit différent, avançant que la plaignante lui aurait notamment dit pendant le déroulé des faits présumés : «» . Il aurait aussi alors relaté qu' «» De quoi peut-être faire bouger les lignes, même si l’origine de ces documents reste obscure et que leur authentification ne peut encore être résolument confirmée, la question de leur crédibilité dans le cadre d'un éventuel procès restant ainsi en suspens.Alors, que risque légalement le Portugais ? Pour l'instant, Ronaldo fait face à une plainte déposée au civil, où il lui est demandé des réparations financières. «, juge Jean-Eric Brañaa, spécialiste du droit américain et maître de conférences à l'université Paris II Assas.» La ligne de défense de Ronaldo devrait, elle, miser sur le fameux accord signé par la plaignante et le joueur en 2010 : «, précise Jean-Eric Brañaa.Néanmoins, comme l'indique Michael McCann, un analyste juridique, dans les colonnes de, «» Pour ce spécialiste américain du droit du sport, ce scénario reste assez peu envisageable : «Selon Warren Geller, avocat pénaliste de Las Vegas joint par 20 minutes , les propos rapportés par, où Ronaldo aurait supposément décrit une relation où il n'y aurait pas eu un consentement clair de la plaignante dans une des versions du questionnaire que lui auraient transmis ses avocats, pourraient le mettre en difficulté : «Reste à savoir si ces documents, dont l'origine est inconnue, seront considérés comme recevables par la justice américaine. Reste à savoir aussi si, dans la lignée du mouvement #metoo, d'autres langues décideront de se délier, alors que Leslie Stovall, l'avocat de Kathryn Mayorga, a confié en début de semaine auavoir «» . Mais quelles que soient les évolutions de l'affaire, pas sûr que Cristiano Ronaldo parvienne à recoller les morceaux de son image publique. Ses sponsors, eux, ont manifestement senti le vent tourner. Et ont déjà commencé à prendre subtilement leur distance