La peur de l'ombre

Dans un Groupama Stadium plein à craquer, Lyon a rendez-vous avec le RB Leipzig, ce mardi soir, pour composter son billet pour les huitièmes de finale de Ligue des champions. Si un succès assurerait la première place du groupe à l'OL, un nul pourrait aussi suffire aux Gones pour revenir en février. Et sur le banc, Rudi Garcia espère s'offrir un nouveau beau souvenir contre le club allemand afin de briser son plafond de verre en C1.

Les revers de Garcia, les amortis de Lopes

À la recherche de certitudes

Par Clément Gavard

Au surlendemain de la fin de la Fête des Lumières, Lyon ne souhaite pas retomber dans l’obscurité. Ce mardi soir, la capitale des Gaules compte sur l’Olympique lyonnais pour prolonger les festivités. Au programme : la réception du RB Leipzig et la possibilité pour l’OL de se faire une place en huitièmes de finale de la Ligue des champions pour la onzième fois de son histoire, la deuxième depuis 2012 après la double confrontation contre Barcelone la saison dernière. «, a posé le capitaine Memphis Depay à la veille du grand rendez-vous.L'équation est simple : dans un Groupama Stadium qui devrait afficher complet, les Gones doivent battre le club allemand ou décrocher un meilleur résultat que le Zénith Saint-Pétersbourg à Lisbonne pour s'incruster dans la cour des grands en février. Au-delà des calculs d'épicier, Rudi Garcia, lui, a été plus direct que l'attaquant néerlandais : «» Messieurs, jouez.Deux mois seulement après son arrivée sur le banc lyonnais, Rudi Garcia sait qu'il ne devrait pas être inquiété en cas d'échec contre Leipzig. D'autant plus que le RBL est un club contre lequel il a vécu sa « au printemps 2018 avec l'OM en Ligue Europa. En revanche, le technicien rhodanien est probablement conscient qu'une défaite (ou un nul synonyme d'élimination) mettrait un nouveau coup à sa crédibilité sur la scène européenne. Après le revers à Saint-Pétersbourg il y a quinze jours, la terrible statistique est tombée entre les mains d'Opta : avec 0,85 point par match en C1, Garcia détient la plus faible moyenne dans l'histoire de la compétition pour un entraîneur ayant dirigé un minimum de vingt rencontres. Cruel, mais prévisible, pour celui qui s'est contenté de cinq succès (contre le CSKA Moscou deux fois, le BATE Borisov, le Bayer Leverkusen et Benfica) en vingt-sept matchs dans le tournoi. À Lille comme à la Roma, la Ligue des champions s'est toujours présentée comme un plafond de verre impossible à briser pour l'entraîneur français. Même chanson à Lyon ? La réponse est imminente, mais une première qualification pour les huitièmes de finale pourrait ressembler à une jolie consolation.Pendant ce temps-là, Garcia n'a toujours pas été accepté par la majorité des supporters lyonnais - et la bascule est loin d'être gagnée -, mais Anthony Lopes est venu défendre son coach dansdimanche : «» Comme pour faire comprendre que le discours passe mieux qu'à l'époque de Sylvinho et que cette équipe est prête à se dépouiller pour son coach. Et ça tombe bien, Garcia a mis l'accent sur l'investissement nécessaire pour gagner cette « finale » . «, a-t-il insisté face à la presse.» Une forme d'union sacrée avant la grande soirée, celle qui pourrait changer la face de la saison lyonnaise.Dans l'autre camp, Julian Nagelsmann n'a pas écarté l'idée de faire légèrement tourner, tout en envoyant un message à son adversaire : «» Déjà qualifié sans encore être assuré d'être premier, le RB Leipzig ne compte pas tomber une deuxième fois dans le piège lyonnais après leur première rencontre en octobre. «, a balayé Memphis.Si le succès de Lyon dans le bourbier des Costières , vendredi soir, au bout d'une rencontre croquignolesque n'est pas le meilleur moyen de se mettre en confiance, Garcia devrait pouvoir s'appuyer sur quelques certitudes, avec son 4-2-3-1 installé et les retours d'Aouar et Depay, tous les deux absents en Russie, pour gagner en qualité technique. Les absences en défense (Dubois et Koné forfaits, Marçal et Rafael incertains) ? «» , dixit l'entraîneur de l'OL. Aussi, ce dernier n'aura cette fois pas le droit de se tromper dans son coaching et dans ses choix, surtout que Nagelsmann est réputé pour sa proactivité. Garcia est prêt : «» Pour laisser la lumière allumée.