Lyon arrache un point au mental à Rennes

Dans une rencontre très plaisante, Lyon a arraché un point face au Stade rennais (2-2) en remontant un retard de deux buts en l'espace de trois minutes, grâce à des réalisations de Memphis Depay et Jason Denayer. Longtemps bousculé par une équipe rennaise séduisante, l'OL a fait preuve d'abnégation pour conserver sa place de leader.

Rennes sur son 31

L'abnégation du champion d'hiver

Rennes (4-3-3) : Salin - Traoré, Nyamsi, Aguerd, Truffert - Camavinga, Nzonzi, Grenier (Tait, 77e) - Doku, Terrier (Rutter, 77e), Bourigeaud. Entraîneur : Julien Stéphan.



Lyon (4-3-3) : Lopes - De Sciglio (Diomandé, 89e), Marcelo, Denayer, Cornet - Paqueta (Caqueret, 68e), Mendes, Aouar - Kadewere (Cherki, 68e), Depay, Toko Ekambi. Entraîneur : Rudi Garcia.

À quoi reconnaît-on un potentiel champion de France ? L'Olympique lyonnais a probablement apporté quelques éléments de réponse ce samedi soir en Bretagne. Malmené comme rarement par un Stade rennais longtemps séduisant et logiquement mené 2 à 0 jusque dans le dernier quart d'heure, l'OL a fait preuve d'une résilience admirable pour ne pas repartir bredouille du Roazhon Park. En l'espace de trois minutes, Memphis Depay et Jason Denayer ont brillé, chacun à leur manière, pour permettre à Lyon d'arracher un point précieux et inespéré à Rennes (2-2). La chance du champion, on ne sait pas, mais celle du champion d'hiver, assurément.Les jeux de lumière à l'entrée des deux équipes annonçaient un match de gala. Pour contrarier le leader du championnat, Stéphan avait misé sur un système hybride, une sorte de 4-1-3-1-1, avec l’idée de mettre de la densité au milieu pour cadrer l’épatant trio Mendes-Paqueta-Aouar. Un plan et l’envie de mettre du rythme au cours d’une première période plaisante entre deux équipes joueuses. Et la première banderille est plantée par Rennes au bout d’un superbe mouvement en quatre temps. La délicieuse ouverture de Nyamsi profite à Doku dans la profondeur, puis l’international belge centre devant le but pour Terrier, dont la remise géniale est transformée par Grenier face à un Lopes loin d’être irréprochable. La mascotte Erminig commence tout juste à agiter son drapeau breton en tribunes que l’OL montre les crocs : Aouar pousse Salin à la parade (22), avant que Toko Ekambi ne fracasse le poteau du portier rennais à la suite d’une louche malicieuse de Depay (24).Les deux camps se rendent les coups, Rennes résiste à la timide pression lyonnaise, et manque même des opportunités d’enfoncer les Gones sur des tentatives signées Camavinga, Grenier, Bourigeaud ou encore Terrier. En Bretagne, le leader est bousculé dans une rencontre animée qui réchauffe les cœurs dans un froid glacial. Et ce n'est pas terminé. Loin du visage affiché à Nantes en milieu de semaine, Rennes revient après l'entracte avec l'envie de mettre la pagaille dans une défense rhodanienne pas toujours rassurante dans le premier acte. Battus dans les duels et à la possession, les hommes de Garcia se font encore secouer par des Rouge et Noir transcendés, à l'image d'un Camavinga retrouvé et de Nzonzi, monstrueux dans son fauteuil au milieu de terrain. La domination rennaise est concrétisée par Bourigeaud, pas brillant techniquement tout au long de la rencontre, mais qui profite d'un ballon repoussé dans ses pieds par Lopes pour allumer de près le portier des GonesOui, mais voilà, cet OL n'est pas du genre à rendre les armes, surtout quand son adversaire laisse passer l'occasion du 3-0. Quelques secondes après les premiers changements de Stéphan (Grenier et Terrier remplacés par Tait et Rutter), Depay fait parler son génie avec un enchaînement contrôle de la poitrine-volée du droit pour relancer le suspense. Sur le bord du terrain, Garcia harangue sa troupe et peut exulter trois minutes plus tard quand Denayer égalise de la tête à la suite d'une sortie ratée de Salin. Les hurlements de joie de la délégation lyonnaise font presque oublier le huis clos, et l'OL rappelle que le moindre moment de déconcentration est une aubaine pour un leader en confiance. Rennes a perdu deux points, Lyon en a gagné un. Et peut surtout conserver sa première place pour une semaine de plus.