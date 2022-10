Lorient ne voulait pas du fauteuil de leader

Lorient (4-2-3-1) : Mvogo - T. Le Bris, Laporte, Talbi, Le Goff - Ponceau, Le Fée - Ouattara, Boisgard (Grbić, 68e), Cathline (S. Diarra, 68e) - Moffi (I. Koné, 24e) . Entraîneur : Régis Le Bris



Reims (4-2-3-1) : Y. Diouf - Gravillon, Agbadou, Abdelhamid, Locko - Matusiwa, Lopy - Flips (Van Bergen, 55e), Munetsi (K. Doumbia, 45e), Zeneli - Balogun. Entraîneur : Will Still.

Lorient a-t-il eu peur de prendre le fauteuil de leader du championnat à la veille du Classique ?Anecdotique, cette première place aurait en tout cas salué leur début de saison envoûtant. Mais on n'a pas franchement reconnu les Merlus - qui étaient sur une série de 6 victoires consécutives - ce samedi au Moustoir (0-0) face à des Rémois pourtant en plein doute et qui ont reçu un carton rouge pour la septième et la huitième fois de la saison en onze journées (Dion Lopy, 46; Emmanuel Agbadou, 90e+2)).Malheureusement pour les Lorientais, la supériorité numérique ne s'est pas du tout transformée en siège de la surface champenoise. Valeureux, Reims ne fermait pas le jeu, bien au contraire. Folarin Balogun faisait par exemple passer un très gros frisson d'un enchaînement à la Thierry Henry (70) tandis que Zeneli a obligé Mvogo à la parade (80).De son côté, Lorient ne s'est procuré aucune occasion réellement franche. Les troupes de Régis Le Bris n'ont jamais su se remettre de la sortie précoce de Terem Moffi. En feu ces derniers temps (8 buts), le Nigérian voyait sa cheville twister et ne pouvait continuer. Quasi en larmes à sa sortie, Moffi a laissé les siens orphelins. Dango Ouattara et Enzo Le Fée n'ont pas su être assez imaginatifs.Pour le plus grand bonheur de Reims qui a peut-être pris deux points en une semaine face à Paris et à Lorient (deux fois 0-0), mais qui n'a toujours pas gagné depuis août. Ça commence à faire long.