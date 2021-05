Lorient enchaîne contre Angers

Lorient (5-3-2) : Nardi - Hergault, Chalobah, Laporte, Morel, Le Goff - Le Fée (Monconduit, 85e), Lemoine (Diarra, 90e+1), Abergel - Moffi (Grbić, 85e), Wissa (Laurienté, 71e). Entraîneur : Christophe Pélissier.



Angers (5-3-2) : Bernardoni - Manceau, Pavlović, Traoré, Thomas, Capelle - Pereira Lage (Taïbi, 78e), Coulibaly, Mangani (Bobichon, 84e) - Diony (El Melali, 46e), Bahoken (Cho, 78e). Entraîneur : Stéphane Moulin.



La belle vie au Moustoir, pour Lorient.Très à l’aise à domicile depuis le début de l’année civile (deux défaites contre Monaco et Lille), les Merlus n’ont pas flanché contre Angers (2-0), et résistent à la pression du FC Nantes. Bien aidés par l’expulsion de Lassana Coulibay après un quart d’heure de jeu, les ouailles de Pélissier ont rapidement pris les choses en main, Wissa employant Bernardoni et Le Fée manquant le cadre. Il a fallu attendre les derniers instants du premier acte pour voir l’inévitable Wissa mettre Lorient devant en transformant un penalty provoqué par Manceau. Un coup dur pour le SCO, en infériorité numérique, mais bien en place jusqu’à ce petit couac.Et rien (ou presque) ne s’est arrangé au retour des vestiaires, Lemoine venant inscrire son premier but de la saison d’une frappe instantanée du gauche après un corner joué à deux. Le présage d’une seconde période tranquille pour les Merlus a immédiatement été atténué par un nouveau rouge, pour Laporte cette fois, laissant les deux équipes à dix contre dix. De quoi redonner de l'énergie au SCO : Bahoken fait trembler la barre, Capelle ne cadre pas, et El Melali allume un pétard. Sans succès pour les Angevins comme pour Moffi, resté muet malgré quelques opportunités. Ce qui n'empêche pas Lorient d'enchaîner avec un nouveau succès et de conserver quatre unités d'avance sur Nantes, barragiste, avant de se déplacer à Lyon.Reste trois journées à Angers pour offrir une fin de saison digne de ce nom à Stéphane Moulin.