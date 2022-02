Liverpool enchaîne contre Norwich, Salah atteint les 150 buts

goals in 233 games ???????. ?? pic.twitter.com/DleK1V8NdE — Liverpool FC (@LFC) February 19, 2022



Liverpool (4-3-3) : Alisson - Gomez, Matip, Van Dijk, Tsimikas - Henderson, Keita (Thiago, 62e), Oxlade-Chamberlain (Origi, 62e) - Diaz (Minamino, 90e), Salah, Mané. Entraîneur : Jürgen Klopp.



Norwich (4-3-3) : Gunn - Williams, Gibson, Hanley, Aarons - McLean, Normann (Lees-Melou, 82e), Gilmour - Rashica (Rowe, 86e), Pukki, Sargent (Placheta, 76e). Entraîneur : Dean Smith.

Liverpool part en Grand huit.Mené au score, Liverpool a retourné Norwich à Anfield pour s'offrir une huitième victoire de rang toutes compétitions confondues (3-1). Tout a basculé en trois petites minutes. Sadio Mané a égalisé acrobatiquement sur un centre de Kostas Tsimikas (64) et les Canaris ont à peine eu le temps de respirer qu'Alisson envoyait Mohamed Salah sur orbite pour planter le deuxième clou (67). Le 150but en rouge du Pharaon, à un cheveu d'en ajouter un autre sur une frappe enroulée (72). Diogo Jota et Roberto Firmino étant forfaits, la nouvelle recrue Luis Diaz s'est chargé de finir le travail d'un petit piqué sur une magnifique passe de Jordan Henderson (81).Les Canaris ont tenu plus d'une heure et montré de belles choses dans la perspective de la lutte pour le maintien. Alisson a dû sortir une claquette au bout de 16 secondes sur un centre-tir de Maximillian Aarons (1). Idéalement situé, Teemu Pukki a, lui, trop croisé sa frappe (15). Avec de la réussite, Milot Rashica a trouvé les filets au retour des vestiaires, d'une frappe déviée par Joël Matip (48). Dangereux mais longtemps en échec, à l'image de Tsimikas, seul à deux mètres de la cage (5), Diaz (17) et Salah (19), Liverpool aura réussi à remonter ce but de retard pour revenir à six points du leader Manchester City. Battu pour la troisième fois de la saison par les, Norwich glisse de son côté à la dernière place du classement.Rendez-vous le 2 mars, en Cup, pour le quadruplé.