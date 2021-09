Messi et Verratti de retour dans le groupe du PSG pour Manchester City

RB

À point nommé.Manchester City et Pep Guardiola débarquent au Parc des Princes ce mardi (21 heures). Et Lionel Messi sera bien là pour accueillir son mentor. La, qui avait manqué les deux dernières rencontres du PSG en championnat à cause d’une contusion osseuse au genou gauche, figure dans le groupe de 23 joueurs convoqués par Mauricio Pochettino pour défier les vice-champions d’Europe Autre bonne nouvelle pour les Parisiens : le retour de Marco Verratti. L’international italien, qui n’a plus foulé les pelouses depuis un mois, est donc remis de sa blessure à un genou et postule une place de titulaire dans l’entrejeu. En revanche, toujours aucune trace de Sergio Ramos, qui soigne son mollet. Pas d’Ángel Di María non plus. L’Argentin est suspendu pour encore deux matchs européens après son carton rouge reçu... Face à City, en mai dernier.Et si c'était l'heure d'Eric Junior Dina Ebimbe ?