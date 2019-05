Lille laisse l'OL dans le rétro

En ramenant un point de Lyon après une belle bataille, le LOSC s'assure quasiment une deuxième place bien méritée. De son côté, l'OL devra batailler jusqu'au bout avec Sainté pour accrocher le podium synonyme de potentielle Ligue des Champions.

Terrier, sans coeur avec ses ex

Lyon (4-2-3-1) : Lopes - Dubois, Marcelo, Denayer, F. Mendy - Ndombele, Aouar - B. Traoré (M. Cornet, 70e), N. Fekir, Terrier (M. Dembélé, 73e) - Depay. Entraîneur : Bruno Genesio.



Lille (4-4-2) : Maignan - Çelik, J. Fonte, Gabriel, Y. Koné - Soumaré, T. Maia (Reinildo, 89e) - Pépé, Bamba - Rémy (R. Leão, 70e), Ikoné (R. Fonte, 80e). Entraîneur : Christophe Galtier.

Le PSG ayant décidé de bazarder ses dernières semaines de compétition, c'est certainement l'affiche la plus sexy de cette fin de saison qui se jouait dans le Rhône pour clôturer cette 35journée. Rompue à ce genre de joutes et désireuse de gratter une victoire «» pour voir plus haut qu'une troisième place encore loin d'assurer un accès direct à la phase de groupes de C1, la formation de Bruno Genesio a failli à sa mission et laisse celle de Christophe Galtier (6 points d'avance et une différence de buts favorable) prendre le large. Un beau dauphin qui, sauf grand chambardement d'ici la J38, peut déjà se préparer à accueillir de gros morceaux européens dans quatre mois.Privé de la base Thiago Mendes Xeka remplacée par Thiago Maia et Boubakary Soumaré, le LOSC démarre en récitant ce qu'il sait faire et Nicolas Pépé se charge de la première chaleur (7). Mais les locaux ne vont pas trop attendre pour prendre les choses en main : sur la première interception lyonnaise intéressante signée Ndombele, le bloc des visiteurs est transpercé et Terrier (notamment préféré à Moussa Dembélé, une nouvelle fois remplaçant) score avec le poil de réussite qui va bien, lui le produit lillois (1-0, 11). L'OL est supersonique et Lille se montre vulnérable : le pied droit de Fekir bute sur Maignan deux fois (13e puis 43) et le dos de Thiago Maia dévie dans le petit filet extérieur (19). Dans un schéma en 4-4-2 avec un Ikoné placé aux avant-postes, les jambes et la complicité de la BIP-BIP sont là, mais Lopes écoeure Pépé et Loïc Rémy est à l'ouest. Et quand ce dernier sort (enfin) de sa boîte, le portier portugais est sur le trajectoire (45).Le changement de coté offre également un basculement des tendances avec une une défense lyonnaise aux abois. Denayer et Mendy se mettent d'accord pour offrir l'égalisation à un Rémy retrouvé, qui lui ne se prive pas pour célébrer son pion contre son club formateur (1-1, 50) ; puis sur coup-franc Dubois laisse Soumaré planter avec l'aide de la barre transversale (1-2, 69). Le latéral se rattrape en armant une volée qui fait mouche après plusieurs sauvetages adverses (2-2, 74). La suite voit Lyon pousser, mais Fekir se heurte encore au double M, l'entrant Moussa Dembélé est impuissant et le Groupama Stadium reste sur sa faim. Le principal est peut-être sauvé : ce dimanche soir, l' ASSE reste une unité derrière son voisin.