Liberté conditionnelle pour le Singapourien qui avait menacé de mort Maupay

Il y a une première à tout.Alors qu'il était jugé après avoir menacé de mort l'attaquant français de Brighton Neal Maupay , un jeune homme de dix-neuf vivant à Singapour, Derek Ng de Ren, est devenu la première personne hors du Royaume-Uni a être condamnée pour propos injurieux envers un joueur de Premier League., souligne Sky Sports Arrêté en début d'année après une enquête approfondie et conjointe entre la PL et les autorités singapouriennes, ce fan d'Arsenal avait invectivé l'avant-centre des, le 20 juin 2020 sur Instagram (). Et cela à la suite d'un but sur le gong du Français face aux au terme d'un match électrique (Maupay avait également involontairement blessé Bernd Leno). C'est le système d'abus en ligne, créé par la Premier League peu avant l'incident et visiblement très au point, qui a permis de tracer et de retrouver Derek Ng. La sentence : neuf mois de liberté conditionnelle.Peut faire plus dissuasif.