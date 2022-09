Lewandowski a rendez-vous avec son ex

Avant ce très alléchant Bayern-Barça, toutes les caméras sont orientées sur le retour en Bavière de Robert Lewandowski. Vendu 45 millions d’euros l’été dernier, le Polonais de 34 ans est en train de donner raison à la direction barcelonaise d’avoir investi une aussi grosse somme dans un buteur considéré comme âgé. Non, le deuxième au Ballon d’or 2021 n’est pas en vacances à Barcelone et n’a pas fini de rendre la vie dure à ses adversaires.

Le bon roi Robert a mis sa tunique à l’envers

Nagelsmann : « Je suis impatient de voir Lewandowski »

Par Antoine Donnarieix

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

C’est un fait : le passage de Ronald Koeman comme entraîneur du Barça entre l’été 2020 et octobre 2021 n’a pas été une réussite. Dès lors, le technicien batave aurait dû s’abstenir de commenter les différents choix réalisés par la nouvelle direction lors de ce dernier marché des transferts. Mais Rambo a préféré donner son avis à la chaîne Esports 3 « Lewandowski est un grand joueur, un buteur sûr, mais il a un certain âge. 35 ans ? (En réalité, 34 depuis août et 33 au moment de sa signature, NDLR)Un peu plus de deux mois plus tard, les doutes s’évaporent en observant l’apport offensif du numéro 9, dont le bilan au Barça s’élève déjà à 9 buts et 2 passes décisives en 6 matchs sous le maillot. À leur époque, même Cristiano Ronaldo au Real Madrid ou Radamel Falcao à l’Atlético n’avaient pas réalisé un aussi bon démarrage en Liga.À vrai dire, voir Lewandowski à 1,50 but par match n’est pas une surprise en soi. À Munich, cela faisait déjà trois saisons consécutives que la machine à marquer polonaise facturait plus de buts que de matchs joués : 34 buts pour 31 matchs en 2019-2020, 41 buts en 29 matchs en 2020-2021 et 35 buts en 34 matchs en 2021-2022. Même Erling Haaland ne peut pas se targuer d’une telle performance. Dès lors, le retour de Lewy à l’Allianz Arena sera scruté de très près pour savoir si, oui ou non, l’attaquant a véritablement bien fait de changer d’écurie pendant l’été., évoquait ce lundi Karl-Heinz Rummenigge dans un entretien àSi la réussite sportive et économique semble totale entre le Bayern et Lewandowski, les Bavarois continuent de se chercher tactiquement avec l’absence d’une vraie pointure au poste d'avant-centre.Contre l’Inter, Sadio Mané était titulaire. Le Bayern s’est imposé , mais le Sénégalais n’a pas marqué. Tout le contraire du Barça dont la titularisation de Lewandowski est indispensable à la victoire catalane depuis le début de saison. En Bundesliga, les Munichois sont à la recherche d’une bonne vitesse de croisière avec trois matchs nuls consécutifs et une troisième place au classement après six journées. Forcément, l’absence de Lewandowski affecte ce démarrage en mode diesel d’un Bayern habitué à la présence de son attaquant dans tous les compartiments du jeu. À Barcelone, cela entraîne une petite révolution, car les grands gabarits n’étaient plus à la fête depuis l’échec Ibrahimović., expliquait Xavi après la large victoire barcelonaise à Séville (0-4) Lancé comme un boulet de canon dans sa saison, Lewandowski va retrouver ses anciens partenaires avec l’envie d’améliorer ses statistiques individuelles dans les duels entre le Bayern et le FC Barcelone en C1, où l’attaquant compte 4 buts et 2 passes décisives en 5 rencontres., évoquait Julian Nagelsmann après le succès de son équipe à Milan la semaine dernière.Ce week-end contre Stuttgart (2-2) , l’entraîneur allemand a peaufiné sa stratégie pendant que le Barça collait quatre pions à Cadix , affirmait-il en conférence de presse.De son côté, Lewandowski a plutôt prévu de continuer à monter dans les tours.