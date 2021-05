Les Rangers terminent la saison invaincus en championnat

19

AL

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Les nouveaux invincibles.Ce samedi, les Glasgow Rangers ont achevé leur saison par un succès sans équivoque devant Aberdeen (4-0), avec notamment un doublé de Kemar Roofe. Sacrés champions pour la 55e fois il y a un peu plus de deux mois et après dix ans de disette, la bande de Stevie-G termine la saison de Scottish Premiership en étant invaincue (32 victoires, 6 nuls) et dépasse la barre des 100 points, une première au XXIsiècle. Le record le plus impressionnant reste peut être le 100% de succès à Ibrox Park (19 sur 19). Le Celtic, relégué à 25 points, ne peut que constater les dégâts après neuf sacres consécutifs et se consolera avec le titre de meilleur buteur pour le titi parisien Odsonne Édouard (18).Pour faire mieux l'an prochain, il faudra sans doute accrocher la Coupe et disputer la Ligue des champions.