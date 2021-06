Les Pays-Bas scalpent l'Autriche et filent en huitièmes

Vainqueurs sans trembler d'une Autriche bien pâle, les Pays-Bas ont enchaîné, ce jeudi à Amsterdam, une deuxième victoire consécutive dans cet Euro 2020 (2-0). Portés par un excellent Memphis Depay, impliqué sur les deux buts, les Néerlandais rejoignent l'Italie et la Belgique en huitièmes de finale.

Alaba, capitaine cauchemar

Depay, monsieur Masterclass

Pays-Bas (3-5-2) : Stekelenburg - De Vrij, De Ligt, Blind (Aké, 64e) - Dumfries, F. De Jong, Wijnaldum, De Roon (Gravenberch, 74e), Van Aanholt (Winjdal, 65e) - Depay (L. De Jong, 82e), Weghorst (Malen, 65e). Sélectionneur : Frank de Boer.



Autriche (3-1-4-2) : Bachmann - Dragović (Lienhart, 84e), Hinteregger, Alaba - Schlager (Onisiwo, 84e) - Lainer, Ulmer, Laimer (Grillitsch, 62e), Sabitzer - Baumgartner (Lazaro, 70e), Gregoritsch (Kalajdzic, 62e). Sélectionneur : Franco Foda.

Pour le deuxième de leurs trois matchs à la Johan Cruyff ArenA, les Pays-Bas ont contourné sans difficulté l'obstacle autrichien (2-0), victorieux de la Macédoine du Nord lors de sa première rencontre (3-1). Largement supérieure aux coéquipiers de Marcel Sabitzer, la bande à Frank de Boer a su parfaitement gérer les évènements pour s'éviter quelques sueurs froides, comme contre l'Ukraine dimanche dernier. Avec six points au compteur, lessont d'ores et déjà qualifiés pour les huitièmes de finale, avant même la réception de la Macédoine du Nord, ce lundi.Les Pays-Bas ont logiquement attaqué la rencontre tambour battant. Le trio De Jong-Wijnaldum-De Roon asphyxie le milieu autrichien, qui rend trop facilement le ballon aux. L'Autriche est d'ailleurs sanctionnée après seulement dix minutes, David Alaba attrapant le pied de Denzel Dumfries dans la surface. Penalty pour les Pays-Bas, tranquillement transformé par Memphis Depay, qui trompe Daniel Bachmann d'une lourde frappe à ras de terre. Le futur ex-Lyonnais, auteur de son 27pion en sélection, aurait pu s'offrir un doublé, mais il se montre trop maladroit, à l'image de ce loupé incompréhensible à cinq mètres du but sur un service quatre étoiles de Wout Weghorst (44). Complètement hors sujet dans le premier quart d'heure, les Autrichiens tentent tant bien que mal de ne pas définitivement couler. Malgré une frappe au-dessus de Martin Hinteregger, les attaquants passent 45 minutes bien ternes (aucun tir cadré), tout comme David Alaba, positionné dans l'axe de la défense à trois. Le nouveau défenseur du Real vit un enfer en première période : fautif sur l'ouverture du score, il s'aligne mal sur la grosse occasion de Depay et n'est pas toujours très serein balle au pied et dans la lecture des trajectoires.Si les potes de Gini Wijnaldum maîtrisent globalement les débats, ils ne doivent pas reproduire les mêmes bourdes que face à l'Ukraine, revenue au score alors que les Pays-Bas menaient de deux buts. Mais comme face aux Ukrainiens quatre jours plus tôt, les Néerlandais lèvent le pied et laissent le ballon aux Autrichiens dès le retour des vestiaires. Cela ne les empêche pas de se montrer dangereux, notamment sur coups de pied arrêtés. Les Pays-Bas passent à un cheveu de doubler la mise, mais ni Stefan de Vrij, ni Matthijs de Ligt n'arrivent à tromper Daniel Bachmann (61). La punition arrivera finalement en contre cinq minutes plus tard. Bien aidé par un alignement à ne pas montrer dans les écoles de foot, Memphis Depay lance idéalement Donyell Malen en profondeur, qui n'a plus qu'à servir Denzel Dumfries pour le but du break. Et les Autrichiens dans tout ça ? Un réveil beaucoup trop mou, avec seulement une sacoche de David Alaba qui frôle la lucarne (81) et une tête de Karim Onisiwo sur Maarten Stekelenburg (82). Il va falloir en montrer plus pour espérer entrevoir les huitièmes de finale. Ça tombe bien, l'Ukraine arrive dans quatre jours.