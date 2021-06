Les notes de la finale de Top Chef (avec Adrien)

La brigade de Mohamed

Ah ça c'est sûr qu'avec Nono et Chloé, c'est la bonne ambiance, ça chante "Et un, et deux, et trois salsifis", mais aussi "il a pas mis le cacao !", ça travaille dans une chouette atmosphère. Et puis, il y a Pierre, qui est rempli de C. Pardon, "de vitamine C !", se reprend Mohamed. (On s'est compris, Momo.) Bref, c'est une super brigade, mais t'as plutôt envie de lui confier un gros apéro dînatoire plutôt qu'un repas de mariage. Petit coup de génie, toutefois : éloigner Chloé des assiettes au moment du dressage.