Les notes de Chelsea

Olivier Giroud

Un but, un penalty provoqué et une passe décisive, l'Olive a été magnifique. Et avec onze buts au compteur lors de cette Ligue Europa, il devient le Français le plus prolifique lors d'une campagne européenne, effaçant des tablettes Just Fontaine (1958-1959) et Nestor Combin (1963-1964). Pourtant, il devra encore marquer 13 buts dans une Coupe du monde pour finir de convaincre les plus sceptiques.