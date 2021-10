Les montagnes russes à Biard, vainqueur de l'ES La Pallu

Après le non match à Ingrandes (0-4), les Biardais ont su réagir en s’imposant sur un score sévère pour nos adversaires du jour : L’ES La Pallu (5-0). Et même si tout n’a pas été parfait, on retiendra l’efficacité dans les deux surfaces et la capacité à bien faire circuler le ballon par moment.

L’entame de match est à l’avantage de locaux qui monopolisent le ballon et qui vont faire preuve d’une redoutable efficacité en marquant deux buts en dix minutes sur leurs deux premières frappes grâce à Medhi et Arnaud. Secoués d’entrée, les joueurs de la Pallu auront deux opportunités de réduire le score. La première (et surement le tournant du match) lorsque le n°9 adverse profite d’un ballon relâché par notre gardien pour marquer dans le but vite. L’arbitre, masqué par une forêt de joueurs, jugera que l’attaquant a fait faute. Une seconde fois sur un face à face mais l’ailier adverse écrasera trop son tir pour inquiéter notre portier. Et c’est les biardais qui vont enfoncer le clou grâce à une percée en solitaire de Medhi. Juste avant la pause, Vincent voit sa frappe du droit claqué par le portier adverse. 3 à 0 à la mi-temps.Comme il y a 15 jours contre les portugais de Châtellerault, les Biardais vont avoir beaucoup de difficultés à rentrer dans leur seconde mi-temps. Il n’en fallait pas moins pour que nos adverses campent dans notre camp pendant les dix premières minutes. Mais les locaux ne seront pas vraiment inquiétés et vont commencer à jouer plus haut. Le match s’équilibre et le ballon va d’un but à l’autre. A ce jeu, c’est une nouvelle fois les Biardais qui s’en sortent le mieux avec le doublé d’Arnaud qui scelle la victoire locale. Le reste du match sera très poussif et sans grosse intensité. Olivier va tout de même se créer un penalty qu’il transformera lui-même.Les buts :1-0 : Sur une touche aux abords de la surface rapidement jouée par Vincent, Arnaud centre en première intention. Le centre est mal repoussé et atterrit dans les pieds de Medhi qui conclut du point de penalty d’une frappe à ras terre premier poteau.2-0 : Suite à un débordement côté droit, Olivier ( ?) centre au niveau du point de penalty. A la r-ception, Medhi dos au but, trouve Arnaud en retrait. Ce dernier enchaine une reprise du pied droit improbable qui va se loger sous la barre.3-0 : Suite à un mauvais renvoi de la défense adverse, Yann récupère le ballon et lance Medhi. Sa conduite de balle, tout en toucher, empêche le retour des défenseurs adverses et il conclut d’un extérieur qui surprend le gardien venu à sa portée.4-0 : Bien lancé par Aymeric côté gauche, Zak se joue de la défense adverse avant de faire un centre en retrait pour Arnaud qui conclut « tranquillement » d’une passe pied droit filet opposé.5-0 : Olivier se créé un penalty qu’il transforme lui-même en prenant à contre-pied le gardien adverse.On a aimé :• La réaction collective• L’animation offensive sur quelques séquences• Ne pas prendre de but• Ne pas prendre de cartonOn a moins aimé :• Notre fragilité défensive par moment• Le manque de constance dans l’intensité collectiveLa Moustache d’or :Medhi qui pour sa première titularisation en équipe 1 s’offre un doublé et une passe décisive.La fausse citation du coach :» .