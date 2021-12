Les cadeaux de Noël qu’on n’a surtout pas envie de recevoir

Noël approche et, en tant que footeux assumé, vous avez de fortes chances de recevoir des cadeaux ayant un lien avec le ballon rond. Tout sauf une assurance de qualité, car le sport-roi draine une cohorte de produits dérivés pas forcément utiles, voire parfois carrément gênants. Voici, en tout cas, une liste non exhaustive des présents que l’on n’aimerait pas découvrir sous notre sapin, le 25 décembre au matin.

Un pull de Noël immonde

Le dernier livre de Pierre Ménès

Le troisième maillot de la Juve

Le blu-ray de United Passions

Un déguisement de ballon

FIFA 22... mais pas sur la bonne console

L’affiche du « Panthéon de la lose » de la FFL

⚽️ LE PANTHÉON DE LA LOSE ??Poteaux carrés, Kostadinov, Remontada : le football français a forgé une grande partie de sa légende à travers des défaites historiques.Nouvelle affiche : Le Panthéon de la Lose, le football français en 64 défaites ?⤵️⤵️https://t.co/WeimlhF2md pic.twitter.com/dCnRpSz1Rg — Fédé ?? de la Lose (@FFLose) March 16, 2021

Un set pour jouer au foot aux toilettes

Jadis cantonnée aux strictes limites du monde anglo-saxon, la mode insupportable du pull de Noël a fini par atteindre l’Hexagone. Appâtés par l’odeur de l’opportunité marketing, les clubs français n’hésitent désormais pas à mettre en vente un ou plusieurs modèles dans leur boutique. Certains ont un petit charme, mais il faut se rendre à l’évidence : en général, plus c’est moche, plus ça passe.On a beaucoup entendu parler de Pierre Ménès en 2021. Vraiment beaucoup. Sûrement trop. Leautour des scènes censurées du documentaire de Marie Portolano, son départ de Canal+, son interview d’Éric Zemmour , son placement en garde à vue pour agression sexuelle... Dès lors, on ne voit pas pourquoi on devrait s’infliger la lecture de son dernier ouvrage, intitulé(Hugo Sport). Même s’il ne coûte pas 16,90 euros.C’est bien connu, les maillots third sont rarement des merveilles , notamment parce qu’ils font la part belle aux couleurs fluo et aux designs douteux. Cette saison, celui de la Juventus décroche probablement le pompon, avec un étonnant mélange de jaune et bleu qui fait davantage penser à une tunique de Sochaux. Franchement, la Vieille Dame mérite mieux que ça. Nous aussi.Gérard Depardieu, Sam Neill et Tim Roth au casting d’un film sur le foot, ça a de la gueule, non ? Sur le papier, peut-être, mais dans les faits, c’est autre chose. Car ce n’est qu’une vaste farce , financée par la FIFA pour raconter une histoire très laudative de l’instance, en occultant des zones d’ombre pourtant proéminentes. À sa sortie, en 2014, le long-métrage a fait un bide intersidéral. Et même le jour de Noël, on n’a pas 1h50 à perdre.Déjà, on a passé l’âge de célébrer le carnaval, et les soirées déguisées ne nous enchantent que très modérément. Mais là, sincèrement, on touche le fond. À quel moment peut-on avoir comme idée de revêtir un déguisement de ballon de foot ? On notera toutefois qu’il peut être utile pour imposer le respect de la distanciation sociale, notamment dans le métro.Mamie est généreuse, et on la remercie pour ça. Elle veut te faire plaisir en t’offrant. Toi, tu trépignes d’impatience à l’idée de pouvoir le lancer sur ta PS5 ou ta Xbox Series X. Problème : mamie n’y connaît fichtrement rien en consoles. Tu ne peux donc que tirer la tronche en ouvrant l’emballage et en voyant qu’elle t’a acheté l’édition pour Switch.C’est vrai, la Fédération française de la lose nous fait souvent marrer. On n’ira cependant pas jusqu’à souhaiter recevoir pour cadeau leur affiche du « Panthéon de la lose » , qui met à l’honneur les défaites et désillusions les plus marquantes de l’histoire du football tricolore. Parce que ça fait mal. Et qu’on n’apprécie pas de remuer sans cesse le couteau dans la plaie.Le cadeau ultime. Un petit tapis qui fait office de terrain. Deux ballons miniatures, une cage qui l’est tout autant. Et une canne, pour tenter de mettre le cuir au fond des filets. Le tout en étant tranquillement installé sur ses toilettes. Les autres habitants de la maison ont une envie pressante ? Ils n’ont qu’à attendre la fin du temps additionnel.