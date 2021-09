Leonardo Semplici, coach de Cagliari, prend lui aussi la porte

EG

Semplici, aussi !Après Eusebio Di Francesco limogé par le Hellas Vérone plus tôt ce mardi après-midi, Cagliari plaque à son tour son entraîneur. Leonardo Semplici - nommé en janvier 2021 - paie un début de saison foireux : deux défaites contre le Milan et Genoa et un nul contre La Spezia. Agacé par la dernière défaite ce week-end, le président Tommaso Giulini avait pris un jour de repos avant de rendre son verdict : c’est. Mais le communiqué du club reste classe :Pour sa deuxième expérience sur un banc de l’élite italienne, Semplici n’a pas réussi à tenir le coup sur la longueur. Dix-neuf matchs officiels, loin des 219 passés sur le banc de la SPAL entre 2014 et 2020. Pour le remplacer, plusieurs noms sont listés par la presse italienne : Walter Mazzarri, Giuseppe Iachini et deux ex : Diego López (2017-2018) et Rolando Maran (2018-2020). Claudio Ranieri, sans contrat depuis cet été, demanderait trop de pépettes.Perpétuer le rêve de Leicester a bel et bien un prix.