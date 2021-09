Leicester sauve un point, Norwich et Leeds s'enfoncent

Burnley est passé à un Jamie Vardy près du hold-up, ce samedi au King Power Stadium, mais ne ramène finalement qu'un point de Leicester (2-2).Dans un duel entre deux équipes en difficulté dans ce début de saison, Leicester se saborde tout seul sur un corner deset coupé au premier poteau par… Jamie Vardy. L'international anglais au moral sans faille ramène son équipe à hauteur dans son style : course en profondeur et finition létale. Une joie de courte durée puisque Maxwel Cornet redonne l'avantage à Burnley dans la foulée d'une somptueuse reprise de volée. Un superbe but entaché d'une blessure à la cuisse quelques minutes plus tard pour l'ancien Lyonnais. Leicester n'abdique pas et Jamie Vardy, encore lui, va ramener une nouvelle fois lesà égalité en profitant d'une sortie un peu hasardeuse. Lespensent l'emporter sur le gong grâce à Chris Wood, mais son pion est refusé pour une très légère position de hors-jeu. Frustrant.Norwich, victime idéale pour se relancer.Sèchement battu par Aston Villa (3-0), Everton s'est parfaitement relancé ce samedi après-midi face Norwich (2-0), qui enchaîne une seizième défaite consécutive en Premier League. Dans un match assez avare en grosses occasions, lesprennent les commandes sur un penalty d'Axel Townsend, avant de contrôler la partie et faire le break dans le second acte grâce à un pion d'Abdoulaye Doucouré. Un but qui vient valider le très bon début de saison du milieu français, mais également de son équipe, actuellement cinquième de Premier League avec le même nombre de points (treize) que Manchester United, Manchester City ou encore Chelsea. Pour Norwich, le désert semble sans fin.Le coup de marteau sur le gong pour Leeds.Au terme d'un match très plaisant, Leeds s'est incliné sur le fil (1-2) face à une solide équipe de West Ham. Lesprennent les devants après seulement 20 minutes de jeu grâce à Raphinha, à la conclusion d'une récupération haute de son équipe. L'ancien Rennais passe proche du doublé un quart d'heure plus tard, mais voit sa frappe mourir sur le poteau de Łukasz Fabiański. Une occasion qui va coûter cher auxpuisque lesreviennent à hauteur sur un but en mode flipper attribué au pauvre Júnior Firpo, avant de tuer le match en toute fin de rencontre grâce à une action de pur attaquant signée Michael Antonio, co-meilleur buteur de Premier League (5 buts), à égalité avec Vardy. West Ham grimpe au septième rang, Leeds n'est que dix-huitième et toujours à la recherche d'un premier succès.Newcastle cale à nouveau.35 frappes au total, deux buts et un match nul : il y a eu du spectacle, mais pas de vainqueur à Vicarage Road (1-1) entre Watford et Newcastle. Lesdémarrent pourtant fort après un boulet de canon de Sean Longstaff que Ben Foster ne parvient pas à repousser. Mais les, piqués au vif, parviennent à sauver un point de cette rencontre grâce à Ismaila Sarr, oublié par la défense adverse sur corner. Josh King pense même donner la victoire à Watford, mais l'attaquant est finalement rattrapé par la VAR pour une position de hors-jeu. Toujours pas de victoire après six journées pour Newcastle, ça sent le roussi.