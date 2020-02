Leicester continue de patauger

Norwich (4-2-3-1) : Krul — Aarons, Hanley, Godfrey, Lewis — Tettey, Mclean — Buendia, Duda (Stiepermann, 88e), Cantwell (Rupp, 69e) — Pukki (Drmić, 81e). Entraîneur : Daniel Farke.



Leicester (4-5-1) : Schmeichel — Chilwell, Söyüncü, Evans, Pereira — Choudhury (Ndidi, 67e), Praet (Tielemans, 73e), Barnes, Maddison, Pérez (Albrighton, 78e) — Iheanacho. Entraîneur : Brendan Rodgers.

Fatigué comme un renard.En délicatesse ces dernières semaines, Leicester a confirmé ce vendredi soir ses errements en s'inclinant contre Norwich, dernier de Premier League, et en enregistrant un quatrième match sans victoire. Une première, cette saison. Parce qu'il sait que son équipe se trouve au bord du précipice et que le spectre de la relégation s'intensifie de semaine en semaine, Daniel Farke choisit désormais ses mots avec minutie : «» Face à un Leicester souffreteux dernièrement et privé de sonVardy forfait, la lanterne rouge affiche un visage impavide. Les hommes forts Pukki et Cantwell s'époumonent devant, sans que cela ne bénéficie à Godfrey (9). Pas plus en réussite, Praet se signale dans les rangs deset touche le montant de Krul sur sa deuxième tentative (19, 25). Ce qui a le mérite d'extirper le troisième du championnat de son apathie, accentuant sa domination par l'intermédiaire de Pérez (37) et d'Iheanacho (39) dont la frappe frôle la barre transversale.Les soldats de Brendan Rodgers ont la maîtrise technique mais, à l'image de leurs récentes sorties, l'efficacité les fuit. Iheanacho croit ouvrir le score avant d'être pisté par le VAR pour une main (49), tandis que le coup de casque de Pérez se dérobe de peu (55). Alors, les, toujours aussi joueurs, finissent par en profiter. Après deux alertes de Duda obligeant Schmeichel à s'employer (61, 66), c'est Jamal Lewis qui fait soulever Carrow Road d'un splendide extérieur fouetté du gauche. Le coup de fusil suffisant pour permettre à la pire équipe à domicile outre-Manche de prendre la mesure d'un adversaire qu'il n'avait plus battu depuis novembre 1994 dans l'élite.Si l'avance de Leicester sur la dernière marche du podium se réduit comme peau de chagrin, Norwich s'adjuge une victoire importantissme dans la lutte pour le maintien et revient provisoirement à quatre longueurs du premier non-relégable.