Le streaker de Portugal-Uruguay est un multirécidiviste et tire sa révérence

TP

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Homme du match.Si cette rencontre entre le Portugal et l’Uruguay (2-0) a permis aux copains de Cristiano Ronaldo de décrocher leur ticket pour les huitièmes de finale, celle-ci a aussi été marquée par l’intrusion sur la pelouse d’unau début de la seconde période. Drapeau de la paix sur le dos et tee-shirt Superman avec un message de soutien à l’Ukraine et aux femmes iraniennes, il n’en est pas à son coup d’essai. En effet, Mario Ferri est un habitué des irruptions sur les pelouses des plus grands matchs. Son premier exploit date de 2009 lors d’un match amical entre l’Italie et les Pays-Bas. L’Italien au plus de 100 000 abonnés sur son compte Instagram avait alors décidé d’interpeller le sélectionneur transalpin de l’époque, Marcello Lippi, pour lui ordonner de convoquer Antonio Cassano, son idole, pour le Mondial 2010. Lors de la compétition sud-africaine, Mario Ferri s’était aussi introduit sur la pelouse pour la demi-finale Espagne-Allemagne , expliquait le trouble-fête sur ses réseaux sociaux.Mais(le faucon en VF) en profite aussi pour porter des messages visibles par des millions de téléspectateurs. En 2014, lors de la Coupe du monde au Brésil et le huitième de finale Belgique-USA , il s’était invité aux côtés d'Eden Hazard, Kevin De Bruyne et Alejandro Bedoya pour apporter son soutien aux enfants des favelas avec un tee-shirt « Saves Favelas Children » , tout en rendant hommage à un supporter napolitain décédé lors de la finale de la Coupe d’Italie entre le Napoli et la Roma. Une liste non exhaustive d’intrusions avec chacune leur histoire : en 2017 par exemple, il avait décidé d’envahir la pelouse du San Paolo lors de la rencontre Naples-Juve pour enfiler l’écharpe napolitaine à Gonzalo Higuaín qui venait de rejoindre la Vieille Dame.Sur son compte Instagram, Mario Ferri a réagi à son dernier exploit en date, justifiant son action pour trois raisons :Par ailleurs, il a précisé que c’était sa, qu’il voulait rendre mémorable avecGrande Ferri.