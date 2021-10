Le Red Star surpris par Le Mans

Red Star 93 (4-4-2) : Charruau - Bosca, Homawoo (El Hriti, 46e), Sparagna, Daillet - Durand, C.Ndoye, M.Mdoye, Guel (Benali, 72e) - Vialla (Topka, 60e), M.Ba (Maës, 60e). Entraîneur: Habib Beye.



Le Mans FC (4-3-3) : Patron - Ebene Talla (Lehoux, 87e), Cissé, Derrien, Vargas-Ríos - Coulibaly, Damour, Bègue (Gouletqueur, 87e) - Macalou, Donisa, Aïko (Laurey, 70e). Entraîneur: Cris.

Nouveau coup d'arrêt pour le Red Star à Bauer.Après deux victoires consécutives en championnat, le collectif audonien s'est cogné contre une équipe mancelle venue en Seine Saint-Denis pour ramener la victoire. Et cela s'est vu dès le début de la partie : malgré une possession de balle inférieure à leur adversaire, les Sarthois sont les premiers à marquer sur une contre-attaque menée par Julien Bègue. Altruiste, le milieu offensif décale parfaitement Julio Donisa pour l'ouverture du score. Sonnés, les locaux restent dans les cordes, et Le Mans en profite par Issouf Macalou, auteur d'une frappe lointaine tendue qui termine directement en lucarne. Mais la messe n'est pas encore dite : après un sauvetage sur sa ligne d'Hugo Vargas-Ríos (23), Le Mans concède la réduction de l'écart sur une tête croisée de Damien Durand. Avec un peu plus de précision, Stéphane Sparagna aurait pu égaliser avant la pause de la tête (35).En deuxième période, la partie est moins enflammée, et les hommes de Cris se mettent à gérer leur avance. Très inspiré, Pierre Patron maintient son équipe à flot devant les tentatives de Cheikh Ndoye (58) ou Durand (65). Le temps passe, et depuis son banc de touche, Habib Beye cherche un moyen de déstabiliser le bloc adverse. Mais les changements tactiques n'y changeront rien. Au courage, Le Mans obtient sa première victoire à l'extérieur de la saison et monte à la sixième place du classement, tandis que le Red Star s'englue dans le ventre mou du championnat à une triste douzième place.