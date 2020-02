Le récap de la #SOFOOTLIGUE

Le tableau d’honneur

Le golden pif

Le pick en bois

On se tient au jus ?

SO

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Votre copine ou votre copain ne suit pas le football, pourtant il ou elle sait très bien que cette année la Saint-Valentin tombe un vendredi. Et donc, qu’il n’y a pas de match de Coupe d’Europe au programme. Comment faire alors pour éviter de surpayer un restaurant et de passer une soirée à 200 euros qui aurait coûté 45 euros un jour plus tôt ou un jour plus tard ? Et bien faîtes comme tout le monde : inscrivez-vous à la SoFoot League. Et expliquez à votre moitié que vous devez absolument vous mettre devant votre écran de télévision pour encourager l’équipe sur laquelle vous avez parié afin de bien figurer au classement. Pour récupérer cette excuse, c’est par ici que ça se passe : http://fantasy.sofoot.com Dans une situation amoureuse compliquée,n’a pas pris de risque et a tout donné sept jours avant la Saint-Valentin en devenant le nouveau roi de la semaine. Histoire d’avoir une belle couronne à offrir à sa moitié. Et un scapulaire bien entendu.En voilà un par exemple qui a totalement sacrifié sa vie de famille. Maisde la teamne regrette pas du tout puisqu’il trône en tête du classement général individuel depuis de longues semaines maintenant. Alors autant vous dire que pour lui la Saint-Valentin va ressembler à une pizza devant VVV Venlo-Heracles Almelo.Alors oui, laest toujours leader du classement général par équipes. Mais plus fort encore, la BrigadeSud est l’équipe qui a remporté le plus de points depuis le début du Grand Tournoi. Autant dire qu’elle compte bien tout rafler cette saison.C’est un fait, le Napoli va mieux depuis l’arrivée de Gennaro Gattuso. Mais une équipe en phase de rééducation, reste une équipe blessée. Et ça, 19 d’entre vous ne l’ont pas oublié en pariant sur la victoire de Lecce au San Paolo.Vous n’apprenez donc jamais de vos erreurs. Lors du dernier bilan nous avons remarqué que la Coupe d’Espagne, comme la Coupe de France, est un nid à surprises. Et pourtant, 320 d’entre vous ont foncé dans le piège Barça à Bilbao. Et ils ont récolté un 0 bien mérité.Tu pourras suivre au quotidien les infos, les récaps et autres vannes sur le MOT DIÈSE #SOFOOTLIGUE Pour toute question ou conseil sur le fonctionnement du jeu, il existe une discussion sur le forum En cas de bugs ou de soucis techniques, tu peux envoyer un petit mail à