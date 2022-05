Le Real dompte Liverpool avec courtoisie

Porté par un immense Thibaut Courtois, le Real Madrid a remporté ce samedi soir la quatorzième Ligue des champions de son histoire et dégoûté le Liverpool d'un Jürgen Klopp battu pour la deuxième fois de sa carrière en finale par le club madrilène (0-1). Royal !

Très haut Courtois

Une porte, une seule

Liverpool (4-3-3) : Alisson - Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson - Henderson (Firmino, 77e), Fabinho, Thiago (Keïta, 77e) - Salah, Mané, L. Diaz (Jota, 65e). Entraîneur : Jürgen Klopp.

Real Madrid (4-3-3) : Courtois - Carvajal, E. Militão, Alaba, F. Mendy - Modrić (Ceballos, 90e), Casemiro, Kroos - Valverde (Camavinga, 86e), Benzema, V. Júnior (Rodrygo, 90e). Entraîneur : Carlo Ancelotti.

Ils disent depuis toujours que ce type est un homme construit pour les grandes aventures et qu'il a, un jour, enfilé des gants pour ça. Une finale est un match de héros, Thibaut Courtois le savait et à 30 ans, le Belge a passé sa soirée parisienne avec une cape sur le dos, multipliant les miracles et portant le Real Madrid, passé devant à l'heure de jeu grâce à Vinicius Júnior, vers le quatorzième sacre de son histoire. Géant.Avant les cotillons, le brouillon : des centaines de supporters de Liverpool bloqués derrière cinq portes du Stade de France, des groupes gazés, des lambda qui escaladent des grilles pour entrer en sprintant dans l'enceinte... Sans aucun doute la pire publicité, au pire moment possible, pour l'organisation d'un événement à la française. Puis, à 21h36, le bouchon de cette finale de C1 a enfin sauté. D'entrée, Liverpool s'est agrippé à la gorge du Real. Une surprise ? Non, plutôt le scénario attendu, ce qu'un chiffre est venu confirmer 45 minutes plus tard : au cours du premier acte, lesont balancé dix boulettes contre une pour les hommes d'Ancelotti. Mais c'est bien cette dernière qui a fait le plus parler à la pause, Clément Turpin décidant de refuser – à juste titre - un but à Karim Benzema pour un hors-jeu consécutif à une frappe de Federico Valverde contrée par Fabinho.À cet instant, Jürgen Klopp est resté de longues minutes debout, seul dans sa zone technique, et a certainement rejoué certains clips dans sa tête : un arrêt exceptionnel de Courtois devant Mohamed Salah (16), un autre plus simple, toujours devant l'ailier égyptien (17), un poteau touché par Sadio Mané à la suite d'une nouvelle parade dingue du portier madrilène (21)... Ses, portés par un Thiago Alcántara toujours capable de voir des passes que les autres ne voient pas et par l'espièglerie sans ballon du duo Salah-Mané, ont globalement réussi la première partie de leur finale, et ce, en maîtrisant notamment à merveille les démarrages de Vinicius Junior grâce à un impérial Konaté et à un attentif Alexander-Arnold. En face, sans aucun vrai plan B, le Real, qui a laissé Liverpool progresser facilement, a souffert sur certaines séquences, mais n'a pas plié (merci Casemiro), Carlo Ancelotti s'amusant à voir les quelques vagues rouges se briser sur son rocher.Quelques secondes de la deuxième période ont d'abord fait croire qu'il faudrait attendre un peu pour assister à un changement brutal de scénario. Mais Trent Alexander-Arnold a rapidement dégainé un premier centre dangereux vers Luis Diaz, trop court, puis un second tout aussi bien brossé cette fois repoussé par Courtois. Mais le Real reste le Real : une porte s'ouvre sur une sortie de balle brillante, orchestrée par les neurones de Modrić. Valverde s'est alors retrouvé avec un espace à exploiter sous le nez côté droit, a laissé Karim Benzema attirer Konaté, et Vinicius s'est ensuite chargé de tromper Alisson au second poteau sur la première frappe cadrée madrilène de la nuit. En conséquence, à l'heure de jeu, Pep Lijnders s'est levé du banc de Liverpool et est venu se placer à la gauche de Klopp pendant que Courtois s'est envolé une énième fois sur une tentative de Salah (64), avant de faire de nouveau taire l'Égyptien (69). Que faire ? Un : jouer avec les cartes (Jota, Firmino et Keïta). Deux : se déshabiller, Klopp acceptant de passer le dernier quart d'heure avec un milieu de moins pour contrôler les potentielles transitions du Real tout en ayant l'espoir de compenser le faible rendement de ses ailes. Face à ça, le Real s'est poilé, Courtois a fini de dégoûter Salah et Ancelotti s'est contenté de gérer avec son flegme historique. L'Italien connaît l'histoire et le voilà encore un peu plus dedans avec la quatrième C1 de sa vie sous le bras. Historique, pour de bon.