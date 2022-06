Le Qatar battu par le champion d'Irlande du Nord en amical

????-???? Chris McKees strike is enough to get a victory in our first pre season outing #COYB #AFJ pic.twitter.com/mGNRD8zlB1 — Linfield FC (@OfficialBlues) June 21, 2022

Que nos Bleus se rassurent, la prépa se passe encore plus mal pour d’autres sélections.Opposé au champion d’Irlande du Nord Linfield à Marbella, le Qatar s’est incliné 1-0 en match amical. Un but de l'avant-centre Chris McKee en première mi-temps a suffi à donner la victoire au club de Belfast, et ce, alors que sept Qataris étaient titulaires lors du dernier match de leur sélection en mars dernier contre la Slovénie (0-0).Une défaite qui n'augure rien de bon, alors que les hôtes de la Coupe du monde devront batailler avec l’Équateur, le Sénégal et les Pays-Bas fin novembre pour espérer rallier les huitièmes de finale. Seul élément pouvant rassurer dans le Golfe, les Nords-Irlandais étaient en pleine préparation avant d’affronter le club gallois de New Saints à l’occasion du premier tour de qualification de la Ligue des champions le 5 juillet prochain.Décidément champion de la lose sur tous les terrains, même le vrai.