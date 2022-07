Le PSG doit-il conserver Presnel Kimpembe ?

Vitinha, Renato Sanches, Mauro Icardi, Idrissa Gueye, Neymar... L'été s'annonce une nouvelle fois rouge du côté du PSG, aussi plein dans le sens des départs que des arrivées. Parmi eux, celui de Presnel Kimpembe attire également l'attention depuis la fin de saison dernière et les déclarations du vice-capitaine du club. Le titi parisien, symbole de réussite auprès des jeunes du club, pourrait-il vraiment mettre les voiles ?

Par Tom Binet

Carles Puyol, Ryan Giggs, Loïc Perrin, Paolo Maldini, Francesco Totti... Autant d'hommes d'un seul club, qui ont réalisé leur carrière entière au même endroit. Dans la capitale, beaucoup imaginaient déjà Presnel Kimpembe, pur produit du centre de formation du Paris Saint-Germain, s'inscrire dans cette illustre lignée. Un scénario qui pourrait disparaître cet été si l'intéressé venait à quitter son club de toujours.Début juin, le natif de Beaumont-sur-Oise jetait lui-même un léger voile sur son avenir en conférence de presse, à la veille du match de l'équipe de France à Split, en Croatie :Quelques jours plus tard, le néo-capitaine des Bleus était à nouveau sommé de s'expliquer :Et si le moment était venu pour le champion du monde de voir autre chose ? De se confronter à un autre environnement que celui dans lequel il évolue depuis de longues années ? Ou est-ce tout simplement la question de son statut porte d'Auteuil que pose celui qui est encore sous contrat avec le club de la capitale jusqu'en 2024 ? Enfant du club, Kimpembe en est désormais vice-capitaine derrière le patron Marquinhos et compte bien conserver une voix qui porte au sein de la révolution en cours.Ce lundi, l'heure de la reprise a sonné pour le n°3 des Rouge et Bleu, à l'instar des derniers internationaux. L'occasion, très certainement, de s'entretenir avec les nouveaux hommes forts en place, Luis Campos et Christophe Galtier., n'a pas caché le technicien lors de sa présentation devant la presse. Reste donc à connaître les trois heureux élus, alors que l'arrivée de Milan Škriniar pourrait rapidement être concrétisée.Le Slovaque compléterait alors le trio, tandis que Sergio Ramos ne donne pas toutes les garanties physiques pour être titulaire toute la saison. Dans ce cas, Kimpembe se verrait attribuer le troisième strapontin. Quoi qu'il en soit, la porte ne semble pas fermée pour un éventuel départ du défenseur central, dont l'avenir dépendra surtout... de lui-même et de sa volonté de poursuivre l'aventure. En attendant, le bonhomme aura bien un billet à son nom pour le Japon en fin de semaine, à l'inverse des nombreux indésirables.Au-delà de l'aspect sportif, se séparer de l'un des rares joueurs de sa formation à s'être imposé au sein du club ne serait pas anodin. Ces dernières saisons, « Presko » a souvent joué le rôle de mentor pour les titis invités à venir s'entraîner avec le groupe professionnel. Depuis le début de l'ère QSI, il est le seul avec Adrien Rabiot à s'être fait une place dans l'équipe type au pied de la tour Eiffel. Trois ans après l'exil houleux du milieu de terrain vers la Juventus, se séparer de l'un des principaux symboles de l'équipe serait un drôle de message envoyé vers l'extérieur, qui plus est au moment de négocier le nouveau virage tant annoncé ces dernières semaines. Le moment est peut-être bienvenu pour garder la force.