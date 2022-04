Le programme foot des candidats à la présidentielle

Des moyens pour le football amateur et populaire, pour le sport amateur en général. Si tout l’argent brassé par le foot-spectacle servait à rémunérer des éducateurs sportifs, à construire et entretenir des stades, des piscines et des salles de sport, toute la population en profiterait.





Pour un football qui reste accessible, populaire, solidaire, qui soit reconnu à sa juste valeur pour le rôle social qu’il joue dans nos territoires. Pour un football qui devienne un outil de sensibilisation aux enjeux environnementaux. Pour un football et des joueuses et joueuses engagées et impliquées auprès de nos jeunes. Pour un football qui incarne le vivre ensemble, qui favorise l’égalité entre les hommes et les femmes, qui œuvre pour l’inclusion, des jeunes jusqu’aux vétérans, du babyfoot jusqu’au papy/mamyfoot !







Je veux lutter contre la privatisation des compétitions sportives, comme la récente tentative de créer une « Superligue » de foot en Europe. Nous devons protéger notre modèle européen, la montée et la descente des clubs, l’accueil, la détection, la formation et la protection des jeunes joueurs formés localement, à l’opposé du modèle des ligues fermées. L’équité et l’intégrité des compétitions doivent être sanctuarisées. La solidarité financière entre clubs pros, mais aussi avec le football amateur doit être renforcée. Je veux porter la voix de la France en faveur d'une régulation forte du football professionnel : plafonnement de la masse salariale des clubs, formats des compétitions, protection des jeunes joueurs formés localement, régulation du marché du travail. La question de la détention du capital social des clubs doit être posée. Peut-on encore tolérer une détention quasi unique ou majoritaire par des capitaux étrangers ou des fonds d'investissement ? Sur ce plan, la règle allemande (50+1) est probablement à explorer.







Comme nous l’avons fait au cours du quinquennat, je veux continuer à œuvrer pour que nos clubs soient plus compétitifs à l’échelle européenne. Je pense également qu’il est temps d’inventer un cadre juridique européen qui protège notre modèle sportif. Je crois enfin que nous pouvons saluer le travail réalisé avec les clubs et les associations de supporters, je pense que nous pouvons trouver l’équilibre qui permette à chacun de vivre sa passion dans de bonnes conditions !







Le football engendre aujourd’hui d’immenses revenus pour un très petit nombre de clubs. En parallèle, de nombreux clubs amateurs peinent à se financer. La crise de la Covid19 les a, de surcroît, privés de certaines sources de revenus (lotos, buvettes...). Il faudrait favoriser une meilleure redistribution vers le football amateur.







Développer les clubs amateurs, la formation et les sections féminines. Continuez à faire du sport et du football une école de l’égalité et du mérite, un creuset de nos principes républicains, quelles que soient nos origines, notre religion ou notre condition sociale : « On n'a pas le même maillot, mais on a la même passion ! »