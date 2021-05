Le président Zhang demande aux joueurs de l'Inter de renoncer à deux mois de salaire

AL

Une autre vision de la prime de champion. D'après la Gazzetta dello Sport , Steven Zhang, le président de l'Inter Milan, s'est entretenu ce lundi avec les joueurs, en marge de l'entraînement des. L'homme d'affaires chinois souhaite les forcer à faire une croix, temporairement, sur leurs salaires de novembre et de décembre dernier, déjà endepuis un moment. On parle de 25 millions d'euros brut environ, par tête. Car si l'Inter vient de renouer avec sa couronne de champion d'Italie pour la première fois depuis onze ans , il affiche également 100 millions d'euros de pertes à cause de la pandémie de Covid-19.Compte tenu des exigences des joueurs et des situations différentes de chacun (départs, prolongations, contrats longs), les chances de réussite de Zhang sont moindres. C'est pourquoi un plan B a été pensé : le board milanais envisage une modification de tous les contrats pour alléger la masse salariale d'au moins 15% et ainsi permettre aux joueurs-salariés d'avoir accès à leur dû plus rapidement. Antonio Conte, qui demande de la «» sur les objectifs de la saison prochaine figure parmi les priorités de Zhang, tout comme les contrats des cinq intouchables : Romelu Lukaku, Lautaro Martínez , Nicolò Barella, Achraf Hakimi et Alessandro Bastoni.Sacré casse-tête.