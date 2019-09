Le palmarès des trophées The Best : Messi et Rapinoe récompensés

318

Mesdames, Messieurs, le FIFA/FIFPro #World11 masculin 2019 :?? Alisson?? Matthijs de Ligt?? Marcelo?? Sergio Ramos?? Virgil van Dijk?? Frenkie de Jong?? Eden Hazard?? Luka Modrić?? Cristiano Ronaldo?? Kylian Mbappé?? Lionel MessiBravo à tous ! ??? pic.twitter.com/ktQPr57Hb2 — #TheBest ? (@fifacom_fr) September 23, 2019

Le Ballon d’or du pauvre a rendu son verdict.La quatrième édition des trophées « The Best » organisés par la FIFA a eu lieu lundi soir, à Milan, en présence du gratin du ballon-pied. Une soirée qui a mis fin à un relatif suspense, chacune de ces remises de prix individuelles provoquant chaque année autant de passion que de spéculations.Des trophées dont les vainqueurs étaient, pour la plupart, attendus. Lionel Messi chez les hommes et Megan Rapinoe chez les femmes ont ainsi décroché le titre suprême de meilleur joueur et joueuse. L'Argentin devance Virgil van Dijk et Cristiano Ronaldo, tandis que l'Américaine coiffe au poteau sa coéquipière Alex Morgan et l'Anglaise Lucy Bronze. Alisson a remporté le trophée de meilleur gardien, Sari van Veenendaal son équivalent chez les dames. Chez les entraîneurs, la championne du monde Jill Ellis et le vainqueur de la Ligue des champions Jürgen Klopp ont, là aussi, logiquement été primés. Enfin, joli clin d'œil à l'histoire, Dániel Zsóri est devenu le premier Hongrois à remporter le prix du plus beau but de l'année, nommé après son illustre compatriote Ferenc Puskás.En revanche, la nomination du Onze de l'année a, lui, suscité beaucoup plus de débats. On y retrouve Alisson et Messi donc, accompagnés de Sergio Ramos, Virgil van Dijk, Marcelo, Frenkie de Jong, Luka Modrić, Eden Hazard, Cristiano Ronaldo et Kylian Mbappé. Pas de Robertson, d'Alexander-Arnold, de Mané ou de Bernardo Silva, donc.Bien vu, les spécialistes.