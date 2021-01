Le Milan reprend son trône après sa victoire à Benevento

1

Benevento (4-3-2-1) : Montipò - Letizia (Improta, 39e), Tuia (Foulon, 62e), Glik, Barba - Ioniță, Schiattarella, Hetemaj (Moncini, 46e) - Insigne (Sau, 81e), Caprari (Di Serio, 81e) - Lapadula. Entraîneur : Filippo Inzaghi.



AC Milan (4-2-3-1) : Donnarumma - Calabria (Conti, 81e), Kjær (Kalulu, 81e), Romagnoli, Dalot - Tonali, Kessié - Brahim Diaz (Krunić, 36e), Çalhanoğlu, Rebić (Castillejo, 71e) - Leão. Entraîneur : Stefano Pioli.

Une victoire tout en sérénité. Ou presque.Dépossédé de sa place de leader un peu plus tôt dans l'après-midi par une Inter rayonnante , l'AC Milan a répondu en l'emportant sur la pelouse de Benevento. Un succès acquis dans la douleur après l'expulsion de Tonali et alors que Caprari a raté un penalty pour le promu.L'AC Milan a parfaitement lancé sa nouvelle année. Celle d'un nouveau sacre en Serie A, dix ans tout pile après le dernier Scudetto ? La ligne d'arrivée est encore bien loin, mais les hommes de Stefano Pioli s'accrochent à leur plus si surprenante première place de Serie A, même quand les éléments leur sont contraires. Rapidement devant grâce à un penalty de Kessié consécutif à une mauvaise relance adverse et un bon pressing de Rebić, lesont ensuite souffert au Stadio Ciro Vigorito. La faute notamment à l'expuslion de Sandro Tonali pour un pied haut pas maîtrisé sur le genou d'Artur Ionita (33). En supériorité numérique, le promu a montré davantage dans le jeu jusqu'à la pause, mais sans pouvoir revenir au score malgré un poteau trouvé par Roberto Insigne, frère de.Et malheureusement pour eux, les protégés de Pippo Inzaghi vont être punis dès la reprise. D'une mauvaise sortie, Montipò permet à Rafael Leão de s'offrir un très joli but d'une frappe en pivot par-dessus le portier adverse. Suffisant pour assommer Benevento, qui ne parviendra jamais à revenir. Pas faute d'essayer, à l'image de ce penalty obtenu par Caprari, qui le vendange ensuite complètement, préférant viser les panneaux publicitaires sur la gauche du but de Donnarumma. Les locaux poussent malgré tout pour essayer de tromper la vigilance du dernier rempart italien, vigilant à plusieurs reprises. En contre, Çalhanoğlu puis Kessié se heurtent à leur tour au poteau, laissant filer l'occasion de donner une ampleur trompeuse au score. Toujours privé de son meilleur buteur Zlatan Ibrahimović, l'AC Milan poursuit son bonhomme de chemin.Mercredi, le morceau pourrait être moins digeste, avec la Juventus qui se présentera à San Siro dans un affrontement entre prétendants désormais affichés.