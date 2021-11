Le Milan et l'Inter dos à dos

Les deux rivaux ont partagé les points, ce dimanche, en clôture de la 12e journée de Serie A (1-1). Un match nul intense et rythmé, qui arrange des Rossoneri longtemps malmenés, mais plus mordants en fin de rencontre.

Judas et rempart de Bucarest

Saele affaire pour l'Inter

Milan (4-2-3-1) : Tătărușanu - Calabria, Kjær, Tomori, Ballo-Touré (Kalulu, 46e) - Tonali (Bennacer, 71e), Kessié - Krunić (T. Bakayoko, 84e), B. Díaz (Saelemaekers, 59e), R. Leão (Rebić, 59e) - Ibrahimović. Entraîneur : Stefano Pioli.



Inter (3-5-2) : Handanović - Škriniar, de Vrij, Bastoni (Dimarco, 84e) - Darmian (Dumfries, 76e), Barella (Vidal, 68e), Brozović, Çalhanoğlu, Perišić - Lautaro Martínez (A. Sánchez, 84e), Džeko (J. Correa, 76e). Entraîneur : Simone Inzaghi.

Unne se joue pas, il se gagne. Mais contrairement à six des sept derniers matchs remportés par l'Inter depuis trois ans, le rival tout rouge et de noir vêtu, a tenu son rang et sa deuxième place, à San Siro (1-1). Un duel incandescent, qui aura vu l'Inter contrôler l'écrasante partie de la rencontre, tout en se faisant peur dans le. Une chose est sûre, le spectacle, lui, en sort grandit.Requinquée en Ligue des champions après une entame mitigée, l'Inter a encore pris du retard dans son opération reconquête en Serie A. Pourtant, c'est d'abord l'inévitable Çalhanoğlu qui endosse le bon rôle pour la bande à Inzaghi. Inévitable oui, car malgré un début de saison pas fantasmagorique, le Turc avait coché ses retrouvailles avec son ex. En glissant sa jambe en filou entre celles de Kessié, le voilà qui lance le derby en provoquant un penalty, transformé plein axe (). En bon Judas , l'international turc s'éclate et célèbre devant la Curva Sud. Sauf que dans la foulée d'une mine de Leão (16) Tonali botte dans la boîte un coup franc excentré que De Vrij reprend en direction de ses propres filets (). Mais à force de casser systématiquement le milieu milanais, l'Inter parvient à aller chercher son deuxième penalty, après un tacle foireux de Ballo-Touré sur Darmian. Mais cette fois, le géant Tătărușanu part à l'horizontale et sa main ferme repousse la tentative de Lautaro Martínez (27). De quoi confirmer qu'il n'y a pas que Mike Maignan - blessé - qui maîtrise l'exercice. Pas de quoi changer les plans de l'Inter pour autant qui termine en force mais Ballo-Touré - baladé toute la mi-temps - se rachète un poil en repoussant sur sa ligne une tentative de Barella (44). Dernière sueur froide pour les, lorsque Lautaro croise trop un tir qui s'annonçait imparable (45).Le couteau entre les dents, l'Inter accentue sa domination territoriale après la pause mais - paradoxalement - avec un impact relatif au niveau du. Des opportunités un poil trop enlevées pour Džeko puis Lautaro, avant que Çalhanoğlu ne refasse parler de lui sur une volée surpuissante que l'Argentin ne peut qu'effleurer en seconde lame (56). Discret, le « Z » Ibrahimović se permet toutefois d'enrouler du gauche en première intention, pour réveiller les siens (68). Mais c'est bien en défense que le Milan continue de se signaler : entré en jeu, Kalulu bloque par deux fois les violentsde Vidal et protège Tătărușanu, sûr entre ses buts. Progressivement, malgré des intentions toujours plus défensives de Pioli, Milan ressort et choisit de finir plus fort : le coup franc d'Ibrahimović réveille Handanović (82), Bennacer balance en tribunes à la suite d'une longue séquence de possession (83) et Kalulu enroule «» (88). Dans les vappes, l'Inter voit même Saelemaekers fracasser le poteau du portier slovène, avant que Kessié n'échoue à côté (90). Un match nul, qui au bout du compte, fait les affaires de Milan, et laisse l'Inter sur le podium... mais surtout à sept points.