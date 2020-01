Le jour où l'Iran et les États-Unis s'affrontaient sur un terrain de foot

Gerland, 40 000 spectateurs, des tribunes qui se rentrent dans le lard, un avant-match étouffant et même un film à la télé française qui achève de mettre de l’huile sur le feu : USA-Iran a été de très loin la rencontre la plus politique du Mondial 1998 en France. Même si le match sera vécu nettement plus intensément dans un camp que dans l’autre...

Persépolitique

« À la place des journalistes sportifs, ce sont les journalistes politiques des grands médias américains qui ont débarqué juste avant le match face à l’Iran. On a eu l’impression d’être désignés comme des diplomates, comme si c’était à nous de refaire l’histoire. »

Guns and Roses

« Ce soir, le puissant et arrogant adversaire a senti le goût amer de la défaite. »

» Pour la centième fois de la semaine, Jalal Talebi, le sélectionneur iranien, remâche les mêmes mots en conférence de presse. L’Iran s'apprête à défier les États-Unis, à Lyon, et l'entraîneur cherche à éteindre les braises sur lesquelles il piétine depuis qu’il a pris la tête de l’équipe iranienne, quelques jours plus tôt. Mission quasi impossible : depuis que le tirage au sort a placé l’Iran et les États-Unis dans le même groupe, tous les yeux sont rivés sur led’une baston idéologique et politique qui traîne depuis des décennies. Alors, pour le premier match de l’histoire opposant Iraniens et Américains, les enjeux sportifs sont éclipsés par les digressions géopolitiques. La prise du pouvoir du Shah soutenue par Washington en 1953, la révolution iranienne, la crise des otages de Téhéran de 1979, le drame du vol 655 d'Iran Air, abattu par un tir de missiles provenant d’un croiseur américain en 1988... Autant de conflits interposés et de contentieux que les médias des deux côtés se plaisent à condenser dans 90 minutes de football.Ce 21 juin 1998, la confrontation entre les deux nations semble ainsi destinée à se prolonger sur la pelouse de Gerland. La faute, aussi, au contexte d’avant-match. Les messages d’apaisement échangés entre le clan Clinton et Mohammad Khatami, nouveau président modéré et enclin à une ouverture sur l’Occident, sont systématiquement mis à mal par les déclarations des conservateurs iraniens, qui profitent de l’occasion pour narguer « Le Grand Satan » .» , explique le réalisateur Jamshid Golmakani, auteur d', un documentaire en immersion avec la Team Melli en 1998, sorte deversion iranienne. Ce climat pesant finit par affecter les camps de base américains et iraniens en France. «, se souvient le défenseur américain David Régis.» Son coéquipier, le numéro 10 Tab Ramos, confirme que les joueurs américains ont alors surtout la tête au sportif : «L’équation est plus complexe côté iranien. Si l'entraîneur et certains joueurs cherchent à dédramatiser la rencontre, d’autres foncent dans le tas. Comme l’attaquant Khodadad Azizi, qui a toujours en travers de la gorge le soutien des États-Unis à l’Irak lors de la guerre qui a opposé l’Iran aux armées de Saddam Hussein entre 1980 et 1988, faisant des milliers de victimes civiles. «, dégaine celui qui évolue alors à Cologne.» La chaîne M6 achèvera d’échauffer les esprits iraniens en diffusant dans la semaine le film, un long-métrage très critique de la société iranienne, mettant en scène une Américaine qui cherche à fuir Téhéran. «, témoigne Jamshid Golmakani.Finalement, le fantasme de voir débouler les 22 acteurs les armes au poing s’estompe. Le capitaine de l’Iran, Ahmedreza Abedzadeh, mène la procession, des gerbes de fleur à la main et accepte la main tendue de son homologue américain, Thomas Dooley. «, jure David Régis. Il fallait que quelqu’un fasse le premier pas. Je me souviens que le capitaine, Thomas Dooley, nous a simplement dit, après les hymnes : "Allez les gars, on va faire la photo tous ensemble."» L’avant-match, vécu différemment par les deux camps, semble faire néanmoins effet sur le terrain : les Iraniens, en mission, surprennent des Américains pourtant dominateurs.Alors que la Team America bute à trois reprises sur les poteaux, Hamid Estili catapulte de la tête une balle dans la lucarne de Kasey Keller. En tribune, les fans US peinent, eux, à se faire entendre parmi les 7000 supporters iraniens, même si la cohabitation se passe sans heurts. «, poursuit David Régis.» Se font alors face les soutiens du régime des Mollahs et la diaspora iranienne exilée en France, majoritairement critique du pouvoir en place. «, explique Golmakani.La hache de guerre est pourtant enterrée lorsque Mehdi Mahdavikia entérine la victoire iranienne, malgré la réduction du score de Brian McBride (2-1). Téhéran chavire : d’habitude sévèrement encadrées, les scènes de liesse populaire se multiplient dans les rues de la capitale. Mais la communication politique reprend rapidement ses droits. L'ayatollah Khamenei jubile : «» La grande réconciliation est encore loin. Les joueurs, pourtant, ont fait quelques pas en avant, comme l’explique le milieu américain Tab Ramos : «» Faire la paix sur le pré, à défaut de pouvoir la conclure en dehors. Deux ans plus tard, les deux sélections s'affronteront à nouveau, à Los Angeles. En match amical, cette fois-ci.