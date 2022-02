Le gardien des États-Unis Matt Turner rejoindra Arsenal en juin

Foxborough, Massachusetts ➡️ London, England.The #NERevs have agreed to a Summer transfer of @headdturnerr to join @Arsenal in June of 2022. — New England Revolution (@NERevolution) February 11, 2022

Matt (Tina) Turner et Mikel Arteta (Franklin) : joli casting deà l'Emirates.Le New England Revolution et Arsenal se sont mis d'accord pour le transfert de Matt Turner (27 ans). Le gardien américain rejoindra lesen juin prochain, sous réserve de la traditionnelle visite médicale : la transaction est estimée à un peu plus de cinq millions d'euros , et pourrait atteindre plus de huit millions avec les bonus. International à seize reprises et titulaire depuis décembre 2021, il s'apprête à faire le grand saut pour ce qui sera sa première expérience hors des États-Unis.Au passage, Arteta récupère un gardien élu meilleur portier de MLS en 2021. Avec Aaron Ramsdale , Bernd Leno et désormais Turner, la concurrence promet d'être rude pour défendre les cages londoniennes la saison prochaine. Même si, selon de nombreuses rumeurs, Leno - qui a perdu sa place de titulaire cette saison - pourrait quitter le club.Et Turner le dos aux