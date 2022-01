Le Gabon de Jim Allevinah frustre le Ghana

6 - André Ayew est le 1er joueur à trouver la faille lors de 6 éditions différentes de la Coupe d'Afrique des nations depuis qu’Opta collecte cette donnée (2010), marquant 10 buts avec le Ghana sur cette période. Star. #CAN2021 #TeamGhana pic.twitter.com/yf9ii69zh4 — OptaJean (@OptaJean) January 14, 2022

Gabon (3-5-2) : Amonome - Assoumou, Ecuele Manga, Oyono - Obiang, Autchanga (Moussounda, 76e), Kanga, Poko, Martinsson-Ngouali (Eneme-Ella, 67e) - Boupendza, Bouanga (Allevinah, 53e). Entraîneur : Patrice Neveu.



Ghana (4-3-3) : Wollacott - Baba, Amartey, Djiku, Yiadom - Partey, Baba (Paintsil, 65e), Kyereh - Sulemana (Addo, 61e), J. Ayew (Issahaku, 90e+1), A. Ayew (Tetteh, 90e+1). Entraîneur : Milovan Rajevac.

Patrice Neveu en a fait tomber sa veste.Mené pendant plus d'une heure, le Gabon a arraché un point précieux face au Ghana en toute fin de match (1-1). Lesont frappé les premiers par l'intermédiaire de l'inévitable André Ayew. L'ancien Marseillais a contourné Anthony Oyono et envoyé une sacoche du gauche hors de portée de Jean-Noël Amonome (18). Son dixième but à la CAN, pour son 33match dans la compétition - seul Rigobert Song le devance, avec 36 rencontres. Encore privé de Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemina, le Gabon a attaqué la deuxième période en affichant clairement ses intentions. Et cela a payé.Entré à la place d'un Denis Bouanga passablement agacé, Jim Allevinah s'est mis une première fois en évidence en passant tout près de tromper Joe Wollacott, auteur d'une bonne sortie (60). Guelor Kanga a également pris sa chance, de loin, mais sans succès (64, 71). Aaron Boupendza n'a pas eu plus de réussite (85). Allevinah a fini par récompenser les Panthères de leurs efforts avec une frappe croisée du gauche qui est allée se loger dans le petit filet du portier (88). Le Gabon reste ainsi deuxième et jouera la première place du groupe C face au Maroc mardi. Soirée frustrante pour le Ghana, qui ne compte qu'un petit point avant de défier les Comores.Lesrisquent le black-out.